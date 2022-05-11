Это как годами обещать жениться, – Зеленский о словах Макрона о членстве Украины в ЕС

Украина отдала Еврокомиссии вторую часть опросника с ответами. Теперь мы ожидаем решения комиссии по вступлению Украины в Европейский Союз.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался со студентами французских университетов. Он рассказал молодежи Франции о войне в Украине, зверствах россиян и будущем нашего государства.

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Вступление Украины в ЕС

Как заверил Владимир Зеленский, у него отличные отношения с французским лидером Эммануэлем Макроном. Но вместе с тем он не считает правильным его заявление о том, что Украина заслуживает стать кандидатом на вступление в ЕС, а вот полноправного членства-де надо еще подождать.

"Заслуживает" – неправильное слово, Украина давно уже все заслужила. Это должно быть двустороннее желание – мы хотим в ЕС, а страны ЕС должны хотеть видеть нас в своей семье, – подчеркнул глава государства.

Также президент подчеркнул, что Украина только укрепляет другие государства, армия и граждане это ярко демонстрируют.

Но нельзя держать наше общество на постоянном расстоянии, то брать, то не брать в ЕС. Это как годами обещать жениться, но все остается только обещаниями,

– сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что если одна из сторон не уверена в другой, то невозможно полагаться на поддержку в критических ситуациях. Поэтому Украина требует равноправия и такого же уважения, как к другим членам ЕС и подчеркивает свое членство в Европейском Союзе.

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ЕС всячески пытается склонить Венгрию к принятию эмбарго на российскую нефть. Европа готова предоставить Венгрии компенсацию, которая помогла бы их удержать экономику.

Есть вероятность, что даже 6-й пакет санкций не станет сокрушительным ударом для российской экономики. В таком случае Украине придется делать все, чтобы Европа начала работать над новыми санкциями.

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