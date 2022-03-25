Это крупнейшая победа после 2014 года, – Гайдай о протестах жителей Луганщины против оккупации

Несмотря на то, что Луганскую область некоторые считали наиболее пророссийской, местные жители доказывают, что это не так. Люди выходят на акции протеста, после того, как их оккупировала сила агрессора.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью. Он отметил, что его растрогало до слез то, в каких условиях люди региона выражали свой протест.

Стоит прочитать Героическое противостояние украинского народа: как прошла ночь в регионах

Люди поверили в Украину, – Гайдай

Уже после оккупации, не до, а именно после, люди вышли на митинги в Сватово, Старобельске, Белокуракино и Новопскове. Честно, для меня это трогательно аж до слез, потому что я понимаю вообще, в какой среде все происходило,

– подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА говорит, что Украина вложила очень много денег в восстановление дорог, в ремонт и строительство школ, спортивных площадок, стадионов, больниц. Результат этой работы – то, что люди поверили в Украинское государство.

Это не были одиночные пикеты, – глава ОВА

При этом, люди выходили не на одиночные пикеты, а на массовые митинги. В Новопскове, например, местные жители протестовали до тех пор, пока военные России не начали стрелять.

У меня тысячи сообщений: "Пожалуйста, возвращайтесь, мы не хотим с этими орками жить",

– завершил Гайдай.

Потери врага по состоянию на 25 марта: больше в видео