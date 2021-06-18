Это личная месть Данилова, – Фукс о санкциях СНБО против себя

Павел Фукс назвал санкции, которые СНБО ввел против него 18 июня, личной местью Алексея Данилова. Бизнесмен заявил, что именно секретарь СНБО ввел президента Владимира Зеленского в заблуждение.

В эфире одного из украинских телеканалов Фукс заявил, что он – гражданин Украины, который платит налоги. Якобы именно за его деньги обеспечивают армию, строят больницы и школы.

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Это месть Данилова личная, он ввел в заблуждение президента и других людей, которые принимали сегодня такое решение,

– подчеркнул Фукс.

Кроме того, бизнесмен пообещал, что будет бороться за свое имя и непременно подаст в суд "и на это решение, и на этого человека".

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