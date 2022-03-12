Это лишь на словах, – Жданов о заявлении оккупантов, что ЗАЭС принадлежит "Росатому"

11 марта оккупанты заявили, что Запорожская атомная электростанция теперь якобы находится в собственности "Росатома". Эксперты же уверяют, что это лишь слова, которым не стоит верить.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала заверил, что заявление рашистов сделано лишь на словах.

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Почему россияне захватили ЗАЭС

По мнению военного эксперта, теперь стало понятно, зачем россияне захватили Запорожскую АЭС. Он говорит, что они "переподчинили" ЗАЭС "Росатому", и таким образом блокируют отсоединение нашей энергосистемы от российской и ее переключение в Европу.

Однако, по словам эксперта, эта информация – просто слова.

Они никак не могут взять отдельный объект из нашей энергосистемы и переподчинить его. Но, обладая станцией, они могут влиять на мощности АЭС, а это соответственно повлияет на нашу энергосистему,

– добавил Жданов.

Также, как отметил эксперт, из-за такого заявления оккупантов Европа никогда не возьмет нас на свой баланс, пока мы не будем полностью владеть нашей энергосистемой.

Есть ли угроза взрыва на Запорожской и Чернобыльской АЭС

Эксперт добавил, что если ЗАЭС работает в штатном режиме, то вызвать взрыв реактора очень трудно, потому что у него много степеней защиты.

"Вспомните Чернобыль, их "эксперимент" длился двое суток, они постоянно отключали защитные системы на блоке пока не довели его до критической точки и взрыва", – рассказал Олег Жданов.

Поэтому угроза ядерного взрыва существует, но она небольшая, ведь реактор будет заблокирован и сработают системы защиты,

– добавил он.

В то же время на захваченной территории Чернобыльской АЭС действительно существует угроза мощного взрыва., который сработает как "грязная бомба" – будет много отходов радиации.

Жданов о захвате оккупантами украинских АЭС и плане Путина:

Добавим, что похоже на то, что ЗАЭС стала своей базой для оккупантов. Они надеются укрыться за важностью объекта и не сгореть под огнем ВСУ. Орки уповают, что выходить с территории ЗАЭС им уже не придется.