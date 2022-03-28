Это максимально, на что можем рассчитывать, – Денисенко предположил, чего ожидать от переговоров

Переговоры между Украиной и Россией должны продолжаться, даже если не будет какого-либо видимого результата. На них все равно обсуждают определенные моменты и детали, за которые потом можно будет цепляться.

Об этом в эфире 24 канала заявил советник главы МВД Вадим Денисенко. Он предположил, будут ли какие-нибудь видимые прорывы на этой неделе в переговорах.

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На что можно надеяться

Думаю, максимально на что можем рассчитывать – это гуманитарные вещи. То есть обмены пленными, договоренности о новых гуманитарных коридорах. В этом направлении, надеюсь, будут определенные договоренности,

– отметил Денисенко.

По его словам, гуманитарные договоренности – это большой плюс, поэтому даже ради них следует проводить эти переговоры. В то же время сейчас еще рано говорить о более существенных договоренностях.

Когда будут существенные результаты

По мнению советника, судя по тем данным, которые есть в открытом доступе – россияне сейчас предпринимают почти последнюю попытку провести массированную атаку на Харьковском направлении и со стороны юга, чтобы прорваться на Донбасс.

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"Без изменений на фронте говорить о политических договоренностях нет возможности. Если мы их отбросим, ​​значит, они вынуждены будут пойти на определенные условия. Поэтому сейчас надо надеяться только на гуманитарные вещи", – подытожил Денисенко.

Денисенко рассказал, что сейчас могут дать переговоры с Россией: смотрите видео