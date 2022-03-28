Про це в ефірі 24 каналу заявив радник глави МВС Вадим Денисенко. Він припустив, чи будуть якісь видимі прориви цього тижня на перемовинах.

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На що можна сподіватися

Думаю, максимально на що можемо розраховувати – це гуманітарні речі. Тобто обміни полоненими, домовленості про нові гуманітарні коридори. У цьому напрямку, сподіваюсь, будуть певні домовленості,

– зазначив Денисенко.

За його словами, гуманітарні домовленості – це великий плюс, тому навіть заради них варто проводити ці переговори. Водночас зараз ще рано говорити про суттєвіші домовленості.

Коли будуть суттєві результати

На думку радника, судячи з тих даних, які є у відкритому доступі – росіяни зараз роблять майже останню спробу провести масовану атаку на Харківському напрямку та зі сторони з півдня, аби прорватися до Донбасу.

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"Без змін на фронті говорити про політичні домовленості немає можливості. Якщо ми їх відкинемо, значить вони змушені будуть піти на певні умови. Тому зараз треба сподіватись тільки на гуманітарні речі", – підсумував Денисенко.

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