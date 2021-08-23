Это манипуляции, – Гетманцев отреагировал на слухи об отставках в правительстве

Уже несколько недель в обществе обсуждают вероятные отставки в правительстве. Однако в "Слуге народа" заверили, что это все неправда, а подобные разговоры являются настоящей манипуляцией.

Такую позицию высказал нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Он считает, что не стоит вообще говорить об этом, пока не будет конкретных действий.

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"Все эти разговоры являются несколько манипулятивными, пока мы не видим конкретных предложений от премьер-министра. Когда мы увидим эти предложения, будем о чем-то говорить", – заверил он.

По его словам, весь август в СМИ обсуждали вероятный список министров, которые уйдут в отставку.

Все это манипуляции и просто занятия эфира определенными разговорами,

– подчеркнул Гетманцев.

Он отметил, что такие слухи возникают, когда каналы не имеют темы для обсуждения в эфире. "Президент не исключает того, что будут изменения, я этого не исключаю. Однако говорить о конкретных фамилиях я считаю преждевременным", – подытожил нардеп.

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