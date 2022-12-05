"Это минимальное количество для прорыва сил обороны": сколько ракет могла выпустить Россия

Российские захватчики 5 декабря в очередной раз запустили ракеты по территории Украины. По состоянию на сегодняшний день россияне могут осуществить пуск не менее полусотни ракет.

Однако ракет может быть и больше. Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Сколько ракет могли использовать россияне

Это минимальное количество, которое используют для прорыва противовоздушной обороны, поэтому не менее полусотни,

– сообщил военно-политический обозреватель.

По его словам, российские оккупанты уже используют не только ракеты комбинированно-авиационного базирования Х-101. Кроме них, россияне применяют крылатые ракеты типа "Калибр". Для этого они и вывели в Черное море свои ракетоносители.

"Непосредственно будет использовано по меньшей мере 8 пусков крылатых ракет "Калибр", – предположил Коваленко.

Почему оккупанты используют именно Х-101 и "Калибры"

Так, прежде всего захватчики могут использовать потенциал своих подлодок, поскольку их расположение трудно определить. Кроме того, ПВО труднее перехватывать ракеты, когда запуски производятся с субмарины.

Одна субмарина "Варшавянка" обладает потенциалом запуска 4 крылатых ракет типа "Калибр". А 2 готовых к атакам субмарины могут суммарно совершить пуск не менее 8 ракет.

Россияне имеют возможность использования другой номенклатуры ракетного оружия. Впрочем, по мнению Коваленко, для сегодняшней атаки страна-агрессор использует именно Х-101 и "Калибры", чтобы сосредоточить внимание сил ПВО на направлении Черного моря.

Коваленко предположил, сколько ракет могла выпустить Россия: смотрите видео

Ударит ли Россия истребителями из Беларуси

Россия передислоцировала свои истребители Миг-31 с территории Беларуси и, вероятно, сегодня не будет ударов гиперзвуковыми комплексами "Кинжал". Так, чтобы поднять истребитель и отправить его в воздушное пространство Беларуси необходимо не менее 1 часа.

На самом деле, это немного времени, поэтому опасность ударов с Севера остается. Кроме того, оккупанты могут отправить в воздушное пространство Беларуси истребители ТУ-22М.

"Эта опасность существует, но пока в воздушном пространстве Беларуси не зафиксированы самолеты, которые могут угрожать Украине", – подытожил военно-политический обозреватель.

Ситуация в областях: как работает ПВО

По предварительной информации, противовоздушная оборона сработала в ряде регионов. А именно в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской и Запорожской областях.

Кроме того, журналисты "Суспильне" сообщали о взрывах в Кременчуге. А в Харьковской области местные жители слышали повторные взрывы.

По состоянию на 15:00 наиболее критичная ситуация на Запорожье. Вражеская ракета прилетела в село Новософиевка, в результате чего ранены и даже погибли. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко написал, что 2 человека погибли и 2 ранены, однако информация уточняется.