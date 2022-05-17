Это может быть концом войны, – советник главы МВД раскрыл детали операции под Харьковом

Россияне пытаются перерезать трассу Бахмут – Северодонецк, потому что она ключевая. Однако у ВСУ есть шанс удачно завершить операцию на Харьковском направлении и поставить врага в затруднительное положение.

Об этом 24 каналу сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Он также отметил, что ВСУ в силах окончательно переломить ход войны.

Читайте также Переговоры с Россией приостановлены, она никак не может понять, что является источником нацизма, – ОП

Другие изменения очень важны – сейчас происходят в Харьковской области. Сейчас ВСУ проводят операцию, которая имеет своей целью перерезать трассу на Изюм, идущую из Белгородской области, говорит Андрусив.

Верим в успех этой операции, ведь если она удастся, то группировка врага в Изюме окажется в особо сложной ситуации,

– отмечает советник главы МВД.

Что происходит на Изюмском направлении

Там есть угроза не повторить ошибку 2014 года, когда мы пытались восстановить контроль над границей, но на самом деле "подставились" под обстрелы, говорит Андрусив. По его мнению, надо понимать, что со страной, бомбящей нас ракетами и убивающей наших гражданских – у нас границ нет.

"И если нужно, то должны их переходить и решать разные тактические задачи там, где считаем нужным", — убежден советник министра внутренних дел Украины.

Виктор Андрусив объясняет, что сейчас процесс идет для нас положительно, со стороны врага есть послабление. Наступать нелегко, мы также несем потери, но если этот тактический успех будет за нами и мы перережем трассу возле Волчанска на Изюм, то очень сильно изменим ситуацию на фронте, и желание врага дальше прорваться на Славянск окажется под вопросом, говорит он.

ВСУ могут взять оккупантов в кольцо

На Изюмском направлении сейчас находится группировка, насчитывающая более 25 тысяч человек. Если наши защитники зафиксируют там оцепление, то я склонен думать, что это будет концом войны,

– убежден Виктор Андрусив.

Напомним, что заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что силы наших защитников почти полностью выбили врага в Харьковском направлении. Она отметила, что оккупанты находятся только на незначительной территории в этом направлении.

Интересно: Оккупанты отступили с некоторых позиций на Луганщине – смотрите видео