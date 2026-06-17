Это может многое изменить, – Зеленский провел беседу с Трампом и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел координационный разговор с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили итоги саммита G7 и дальнейшие шаги по укреплению Украины и приближению мира.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

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Что сказал Зеленский о разговоре с лидерами США и Франции?

Зеленский поблагодарил Трампа за внимание к Украине и готовность содействовать приближению мира, а Макрону – за организацию саммита G7 и активное международное сотрудничество.

В ходе разговора стороны обсудили дальнейшие шаги по усилению Украины, укреплению международной поддержки и развитию дипломатических усилий. Президент подчеркнул, что Украина продолжает работать над тем, чтобы приблизить справедливый мир.

Мир нужен, и мы делаем все, чтобы его приблизить,

– сказал украинский лидер.

Стоит отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп и лидеры G7 согласились с тем, что Россия не демонстрирует подлинного желания вести мирные переговоры. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца в соцсети X.

По словам французского лидера, несмотря на попытки диалога со стороны США и Украины со стороны Кремля, не было конструктивного ответа. Макрон также отметил, что страны G7 договорились усиливать поддержку Украины, поскольку Россия не готова к содержательным переговорам.

Напомним, после саммита G7 Владимир Зеленский продолжает свои зарубежные дипломатические визиты. Глава государства прибыл в Брюссель для серии переговоров с руководством НАТО и ЕС. Главная цель визита – усиление оборонной поддержки Украины и координация с союзниками.

В программе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, лидерами Бельгии, а также переговоры с министрами обороны Великобритании и Германии и заседания в формате "Рамштайн".