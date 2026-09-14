Это может стать первым шагом к миру, – Зеленский о договоренности с Россией не наносить удары по энергетике

Украина предложила партнерам достичь с Россией договоренности, которая позволит прекратить удары по критически важной инфраструктуре. О готовности к соответствующим шагам говорил и Дональд Трамп.

Подробности решения Киева, со своей стороны, сообщил Владимир Зеленский.

Что говорит президент по поводу энергетического перемирия?

По словам главы государства, "продовольствие, энергетика и другие элементы базового обеспечения жизни должны быть под защитой".

При этом, Зеленский подчеркнул неуверенность в том, есть ли у России желание придерживаться какой-либо договоренности. Президент отметил, что российские удары устремляются против наших объектов энергетики, портовой инфраструктуры, логистики, даже складов с продовольствием и фармацевтикой.

Если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не бить по нашему электричеству, другим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, движению продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее отсутствие наших ударов,

– высказался Зеленский.

В этом контексте следует упомянуть и о просьбе Дональда Трампа не бить по российским НПЗ, ведь это оказывает существенное влияние на мировую экономику. Так, президент Украины отмечает, что мы готовы прекратить удары по России в случае зеркальных шагов.

"Чтобы это было надежно, долгосрочно и имело реальный эффект для жизни людей, а не сорвалось после того, как россияне проведут свои "выборы" и получат именно к настоящему времени ослабление напряжения по бензину и дизелю. Войну надо заканчивать. И деэскалационный шаг по критической инфраструктуре может быть первым шагом к миру".

Кстати, президент Украины стремится обсудить вопросы защиты критической инфраструктуры и безопасности гражданского судоходства с главой США Дональдом Трампом во время вероятной встречи в Нью-Йорке 21 – 23 сентября.