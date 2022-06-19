Это может сыграть нам на пользу, – Жданов объяснил, как нападение Беларуси "поможет" Украине

Угроза нападения и даже непосредственное вторжение армии Беларуси в Украину может определенным образом сыграть нам на пользу. При таком варианте развития событий западные партнеры могут увеличить объемы поставки оружия Украине.

Если Беларусь нападет, оружия будут поставлять больше

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, это будет логичным ответом на действия российского агрессора и его белорусского подданного.

Без провокаций не обойдется, - Жданов объяснил, как может произойти нападение Беларуси

Чтобы обеспечить Вооруженные Силы Украины и предоставить им возможность устоять и разгромить войска Беларуси, которые будут вторгаться. Здесь наоборот все может сыграть нам на пользу,

– объяснил Жданов.

Жданов рассказал, что будет с поставкой оружия, если Беларусь нападет в Украину: смотрите видео

Угроза нападения Беларуси может быть реальной

Эксперт рассказал, что до 8 июля в Беларуси будут продолжаться "учения по мобилизации". После того как соберут военнообязанных, за их действиями нужно будет наблюдать .

Если их продолжат учить и начнут "садить на технику", тогда можно будет говорить, что Беларусь более или менее серьезно готовится к нападению. Программа такой подготовки обычно рассчитана на 2 – месяца.

Белорусским войскам в контексте вторжения в Украину будут ставить задачу отрезать пути снабжения западного оружия. Это самая высокая цель для Путина.

Однако, если реально, самое большое, что они смогут сделать – это на время отвлечь внимание части ВСУ от других направлений боевых действий с Россией.

Это максимум, – белорусский оппозиционер сказал, что доверит Россия белорусам в войне в Украине.

У белорусской армии нет ни боевого опыта, ни мотивации и желания нападать на Украину. Те, кому этого хотелось, уже нанялись в российские войска и сейчас воюют под вражескими триколорами на Запорожском направлении.

Среди большинства белорусов, в том числе и военнообязанных, которых мобилизуют, господствуют антивоенные настроения. Они против войны и вмешательства в нее. Лукашенко отслеживает это и понимаю общую ситуацию, поэтому, вероятно, будет пытаться избежать нападения.

К теме – белорусский оппозиционер рассказал, сколько военных Лукашенко готов отправить на войну: смотрите видео