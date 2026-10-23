Это может занять несколько дней, – Песков об эвакуации из Олешек

Украина и Россия договорились временно приостановить боевые действия в Олешках, чтобы спасти гражданское население. Военные согласовывают сроки прекращения огня.

Спасательная операция может затянуться на несколько дней. Об этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил в беседе с пропагандистскими СМИ.

Что говорят в Кремле?

Дмитрий Песков заявил, что стороны согласовывают сроки прекращения боевых действий в оккупированных Олешках в Херсонской области для того, чтобы провести спасение жителей города. По его словам, уполномоченные по правам человека обеих стран проделали значительную работу. Чиновник заверил, что важную роль в подготовке операции играет первая леди США Мелания Трамп.

Прекращение огня должно начаться 29 октября. Российский пропагандист сказал, что эвакуация может длиться несколько дней.

Сейчас я не буду ничего прогнозировать, но это, конечно, как минимум несколько дней,

– заявил Песков.

В то же время он не стал раскрывать подробности гуманитарной операции.

Напомним, что Киев и Москва договорились о временном прекращении огня в Олешках для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации гражданских лиц. Временного "режима тишины" удалось достичь благодаря усилиям Мелании Трамп.