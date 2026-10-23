Може зайняти кілька днів, – Пєсков про евакуацію з Олешок

Порятунок може тривати декілька днів. Про це речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков розповів під час розмови з пропагандистськими ЗМІ.

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Що кажуть у Кремлі?

Дмитро Пєсков заявив, що сторони узгоджують терміни припинення бойових дій в окупованих Олешках на Херсонщині для того, щоб провести порятунок жителів міста. За його словами, уповноважені з прав людини обох країн провели значну роботу. Чиновник запевнив, що важливу роль у підготовці операції відіграє перша леді США Меланія Трамп.

Припинення вогню має розпочатись 29 жовтня. Російський пропагандист сказав, що евакуацію можуть проводити кілька днів.

Зараз я не буду нічого прогнозувати, але це, звичайно, як мінімум кілька днів– заявив Пєсков.

Водночас він не став розкривати подробиці гуманітарної операції.

Нагадаємо, що Київ та Москва домовились про тимчасове припинення вогню в Олешках для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації цивільних. Тимчасового "режиму тиші" вдалося досягти завдяки зусиллям Меланії Трамп.