Это нацизм, – посол Великобритании показала, как россияне сжигают книги по истории Украины

Посол Великобритании опубликовала фото, на котором видно, как горят книги по истории Украины. Их подожгли русские оккупанты.

Подробности от Симмонс

Мелинда Симмонс отметила, что это никакая не "денацификация". Именно таким термином россияне называют зверства, которые совершают в Украине.

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Подожженные книги по истории Украины – это не денацификация. Это противоположное,

– отметила представительница Великобритании в Украине.

Заметим, на фото видна охваченная огнем куча книг. Некоторые из них уже превратились в пепелище, а другие – ждут такую же судьбу.

Кстати, книги напечатаны на русском языке.



Россияне сжигают книги по истории Украины / Фото Мелинды Симмонс

В начале мая в Подмосковье загорелось издательство "Просвещение". Это довольно иронично, ведь накануне это издательство решило убрать из всех учебников истории упоминание Украины и Киева. В результате сильного пожара все, что было на складе, сгорело дотла.

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Кремль начал отказываться от термина "денацификация"

Циническое вторжение в Украину и массовые атаки мирных городов военно-политическое руководство России называет разными лживыми терминами. Среди них есть "денацификация", "демилитаризация" и "специальная военная операция". Кремль делает все, чтобы не называть войну. Употреблять это слово россиянам вообще запрещено.

Однако спустя почти три месяца войны пропагандисты начали реже использовать термин "денацификация". Причина оказалась довольно смешной – россияне не понимают значения этого слова, а некоторые вообще не могут его произнести. Поэтому теперь рупоры Кремля практически избегают использования этого термина.

Кстати, на такой "простык" врага отреагировал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что россияне ворвались в нашу страну под надуманным предлогом, а затем просто передумали. Политик пригрозил оккупантам, что именно их ждет денацификация. Украина и мир должны уничтожить русский нацизм.

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