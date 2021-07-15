Это не более, чем игра, – Фейгин о договоренностях Зеленского с Китаем
Источник:24 канал
Президент Украины Владимир Зеленский решил наладить связи с Китаем, поговорив по телефону с Си Цзиньпином. Эксперты считают, что такое сближение может быть просто игрой.
Мировые лидеры включили "игровую ситуацию", от которой вряд ли Зеленский сможет что-то получить. Такое мнение в эфире высказал российский правозащитник Марк Фейгин.
Читайте также В Конституции слова "Китай" нет, – Корниенко о сотрудничестве с КНР и ЕС
Чего добивается Зеленский
По его словам, Китай вообще не может стать фактором становления баланса с Москвой, или каким-то другим внешним фактором влияния на Киев.
Я думаю, что это не более чем игра. Никакого продолжения не будет,
– отметил Фейгин.
По его мнению, Зеленский просто пытался уговорить принять участие в Крымской платформе представителей Китая: если не самом высоком уровне, то хотя бы на каком-то.Напомним! Целью Крымской платформы является повысить международное реагирование на оккупацию Крыма. Саммит платформы состоится в августе 2021 года. Свое участие в нем подтвердили сейчас более 10 стран.
Потепление отношений между Украиной и Китаем: что известно
- Зеленский впервые поговорил с Си Цзиньпином 13 июля 2021 года.
- Мировые лидеры обсудили ряд вопросов, в частности договорились о безвизе, обсудили борьбу с COVID-19 и вакцинацию.
- Кроме этого, они договорились о двустороннем сотрудничестве по торговле и инфраструктурным проектам.
- Отметим, что лидеры государств обменялись приглашениями совершить визиты в удобное время.
Полный выпуск программы WTF: смотрите видео