Это не дни, – Садовый сказал, насколько быстро удастся восстановить поврежденные подстанции
Враг вечером 3 апреля нанес удары по гражданской инфраструктуре города Львова. В результате ракетного удара в городе повреждены 3 электроподстанции.
Их восстановление может продолжаться больше недели. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал городской глава Львова Андрей Садовый.
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На вопрос ведущего, сколько времени займет ликвидация последствий авиаудара, Садовый ответил, что ремонты могут занять до 2 недель.
Я думаю, что это не дни. Думаю, 1 – 2 недели. Повреждения достаточно серьезные,
– подчеркнул мэр Львова.
"Все службы сейчас выполняют свою работу. Сейчас давать прогнозы рано", – добавил Садовый.
В то же время, он отметил, что во Львове есть альтернатива, поэтому сейчас возможно переключение на другие электрические подстанции.
По мнению Андрея Садового, враги намеренно поражают гражданскую инфраструктуру, чтобы запугивать людей и вызывать хаос. Однако у них это не получится.
Андрей Садовый об обстреле Львова 3 апреля: смотрите видео
Враг нанес ракетные удары по Львову: коротко
- Вечером 3 апреля почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
- В частности, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской области.
- Такую информацию подтвердили глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.
- Из-за ракетных ударов оккупантов в некоторых районах Львова зафиксировали перебои с электроснабжением.
- Впоследствии городской глава сообщил, что в результате ракетного удара, нанесенного российскими захватчиками, в городе повреждены 3 электроподстанции.
- Укрзализныця сообщила, что ряд поездов на подъезде во Львов будет направляться с задержкой.