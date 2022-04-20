"Это не катастрофа": насколько опасна будет победа Ле Пен для Украины
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует накануне 2 тура выборов. Однако другой кандидат в президенты Марин Ле Пен, являющаяся поклонницей Путина, тоже еще может победить.
Но последствия будут не столь критическими, как о них говорят. Об этом в эфире 24 канала рассказал международный обозреватель Иван Яковина.
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"Она (Ле Пен – 24 канал) неприятна, но не это катастрофа", – считает он.
Яковина объяснил, почему так считает. Если Марин Ле Пен будет выгодно сотрудничать с кремлевским диктатором Путиным – она будет так и делать.
Если ей будет выгодно дружить с американцами и ненавидеть Путина, она так и будет делать. Ле Пен циничный политик и ей важнее удержать власть,
– добавил журналист.
Ле Пен и ее скандальные заявления
- Кандидат в президенты Франции от ультраправых выступает против того, чтобы на Россию наложили эмбарго на поставку нефти на газ.
- Также Ле Пен заявила, что после псевдореферендума жители оккупированного Крыма якобы "сами захотели присоединиться к России".
- Так что политик Андрей Шкиль накануне предположил, что это будет ощутимой проблемой для мира, если Ле Пен победит во Франции.