Это не конкурс, кто лучше выглядит на камеру, – Байден об отказе от пресс-конференции с Путиным

Президент США Джо Байден решил не проводить совместную пресс-конференцию с российским коллегой Владимиром Путиным после встречи в Женеве. Однако обещает самостоятельно рассказать все детали.
Байден не хочет, чтобы встреча была "отвлечена" деталями публичного выступления политиков.
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Я не имею в виду, что пресса не должна знать, но это не конкурс о том, кто может лучше выступить перед камерой и попробовать поставить друг друга в неловкое положение,
– сказал американский президент.
Байден будет прямолинейным
Лидер США заверил, что будет с Путиным очень прямолинейно говорить о беспокойстве. Потом он расскажет детали, как прошла встреча.
"Я не хочу, чтобы на меня отвлекали, пожимали ли они руку, кто больше всего говорил, а остальное", – добавил политик.Обратите внимание! Накануне Белый дом сообщил, что Байден проведет самостоятельную пресс-конференцию после встречи с Путиным.
Встреча президентов: кратко
- Байден и Путин встретятся 16 июня на вилле La Grange в Женеве. Инициировал встречу американский лидер еще в апреле.
- Женеву усиленно будут охранять, беспилотникам запретят летать в воздухе, а некоторые улицы перекроют даже для пешеходов.
- Местные власти уже призвали людей работать 16 июня из дома.