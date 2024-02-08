Зеленский в обращении рассказал, почему назначил Сырского главкомом

Владимир Зеленский обратился к украинцам 8 февраля. Глава государства сообщил об изменениях в ВСУ. В частности, о новом Главнокомандующем ВСУ - Александре Сырском.

В своем обращении глава государства отметил, что с 8 февраля к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Он отметил, что хочет, чтобы видение войны было единым и у воинов в Роботино или Авдеевке, и в Генштабе, и на Ставке. Поэтому тщательно подбирают каждого, чей опыт послужит обновлению ВСУ.

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Почему Зеленский назначил Сырского

Владимир Зеленский отметил, что провел десятки разговоров с командирами разного уровня. 8 февраля он говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

Их рассматривают на руководящие должности в армии. Они будут служить под руководством самого опытного украинского командующего – боевого командующего – генерал-полковника Александра Сырского.

У него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонительную операцию. У него есть также и успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции. Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины,

– подчеркнул глава государства.

Глава государства добавил, что в этот день говорил с генералами Мойсюком и Забродским об их опыте на службе нашему государству. Владимир Зеленский отметил, что ожидает в ближайшее время таких изменений в ВСУ:

на столе должен появиться реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год, учитывая реальную ситуацию на поле боя сейчас, а также дальнейших перспектив;

каждая боевая бригада, которая находится на первой линии, должна получить западное эффективное оружие, также должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта;

необходимо решить проблемы с логистикой, ведь Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них застряли дроны на складах;

также каждый генерал должен знать фронт, если он его не знает, то он, подчеркнул президент, не служит Украине;

он добавил, что должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность в штабах;

необходимо построить в армии действенную систему ротаций, основой может стать опыт отдельных боевых бригад ВСУ и подразделений ГПСУ, где ротация существует, и она, подчеркнул глава государства, обязательна;

необходимо повышение качества обучения воинов, и на первой линии должны быть только обученные солдаты;

также в структуре ВСУ создается новый род сил – Силы беспилотных систем, там должны назначить первого командующего;

на днях команду перезагрузки ВСУ представит Александр Сырский.

"2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины. Мы все гордимся нашей армией. И мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы украинская армия стала армией-победителем. Я благодарю каждого и каждую, кто верит в Украину, бьется ради Украины, работает ради нашей победы и помогает – помогает Украине!" – подчеркнул президент.

Зеленский о встрече с Залужным

Он отметил, что 8 февраля встретился с Валерием Залужным, и что это был один из сотен разговоров во время большой войны. Они обсудили фронт, угрозы, направления и все вызовы.

"Мы должны сделать именно этот год решающим. Решающим для достижения украинских целей в войне. Россия не может просто смириться с существованием независимой Украины, с самим фактом независимой жизни нашего государства. Но России придется смириться с нашей силой", – подчеркнул президент.

Он добавил, что опыт двух лет убедил, что приближают мир только поражения России. В то же время отметил, что каждый год большой войны имеет свой характер. В течение первого года мы выстояли, начали возвращать свое и доказали миру, что Россия может проигрывать.

На второй год мы выиграли Черное море и зиму. Доказали, что можем восстановить контроль над небом Украины. В то же время не удалось достичь целей на земле.

Мы должны честно говорить: ощущение стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях в Донецкой области повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе. Но украинский дух не потерял веры в победу. Украина сохраняет свой исторический шанс. Реализовать его – наш долг,

– подчеркнул он.

По словам главы государства, 2024 год должен стать временем Украины. Когда каждый украинский военный будет знать, как и раньше, что мы способны побеждать. Он выразил благодарность Валерию Залужному за два года защиты, за каждую победу. Владимир Зеленский предложил ему оставаться в команде украинского государства и отметил, что будет благодарен, если Валерий Залужный согласится.