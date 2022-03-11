Это не "план Беннета", а "план Путина", – израильский военный
В Украине все чаще говорят о "плане Беннета", который якобы от премьер-министра Израиля. Однако на самом деле это только очередной план главы Кремля.
Об этом рассказал Виктор Верцнер – майор резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ. По его словам, Нафтали Беннет всего лишь посредник между Украиной и Россией.
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Майор из Израиля: План – это прекращение независимой Украины
Военный из Израиля заметил, что Израиль еще не ввел санкций против российских компаний и олигархов, то есть все, что сделал западный мир. Именно поэтому это позволяет стране выступать в посреднической роли.
Это вряд ли "план Беннета". Это "план Путина". К тому же это та "лестница", по которой он (глава Кремля – 24 канал) может слезть с высокого дерева, на которое сам добрался,
– подчеркнул Верцнер.
Израильский майор также отметил, что обсуждаемый план совершенно недопустим для Украины. "Этот план будет означать прекращение существования Украины как независимого государства, поэтому на него никак нельзя согласиться", – добавил он.
"План Беннета": что известно"План Беннета" пока официально не объявлен, однако основное содержание уже более или менее известно. В общем, речь идет о 3 условиях для Украины: отказе от Донетчины и Луганщины, Крыма и вступления в НАТО. Тогда Россия выведет свои войска.