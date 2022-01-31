Это не театральные постановки, – американский постпред поставила на место российского коллегу

Совет Безопасности ООН собрался на заседание, чтобы обсудить скопление войск России на границе с Украиной. Встреча происходила 31 января.

Американский дипломат Линда Томас-Гринфилд прокомментировала истерику российского коллеги, который заявил, что собрание созвали, чтобы поставить страну-агрессора в неудобное положение.

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Постоянная представительница США в ООН заметила: "Представьте себе, как неудобно было бы вам, если бы 100 тысяч военных другого государства были размещены на вашей границе, как это сейчас в Украине".

Для нас эта встреча касается безопасности и мира. Для нас она касается именно уважения к Уставу ООН, который призывает, чтобы члены Совбеза защищали безопасность. Мы здесь не устраиваем выступления – это не театральные постановки. Это встреча не об отношениях США и России, это встреча о безопасности государства-члена ООН,

– подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.

Россия стянула войска к границам с Украиной

Осенью американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. ГУР МОУ подтвердила такую информацию. Предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале.

Представитель Пентагона 31 января заявил, что они продолжают фиксировать увеличение количества войск России вблизи границ Украины. Однако не знают истинных намерений Кремля.

Алексей Резников указал, что государство-агрессор не сформировало ударную группировку. Отличие от весеннего обострения – это плюс 1 000 километров границы с Беларусью.

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