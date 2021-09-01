Это не тест Зеленского на политика, – политолог о встрече с Байденом

Визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты – это история не об одном человеке, а о государстве. Поэтому встречу с Джо Байденом не стоит воспринимать как доказательства в копилку украинского президента.

Он работает в привычном режиме. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал политолог Николай Давидюк.

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Он вспомнил, что Зеленский встречался еще раньше с 45-м президентом США Дональдом Трампом, с главой Франции Эммануэлем Макроном. К тому же в должности он находится уже в течение 2 лет.

"Это не тест Зеленского на политика. Тестом на президентскость была встреча с Трампом", – отметил эксперт.

Давидюк: Это история не об одном человеке, а о государстве

Давидюк отметил, что с главой государства в США поехала целая команда. Например, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, общавшийся с представителями триллионной компании Google.

Во время визита в Штаты каждый из команды президента представляет какую-то сферу: аграрную, оборонную, экономическую, промышленную.

Это история не об одном человеке, а о государстве. Сейчас очень важно не доказывать о себе, а сыграть для Украины,

– пояснил политолог.

По его мнению, привезенные из США контракты и договоренности, фундаменты следующих решений – это будет результатом поездки. Впрочем если Зеленский будет играть исключительно на себя, то проиграет. Если будет играть на государство – выиграет.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео 24 канала

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