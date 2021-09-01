Это не тест Зеленского на политика, – политолог о встрече с Байденом
Источник:24 канал
Визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты – это история не об одном человеке, а о государстве. Поэтому встречу с Джо Байденом не стоит воспринимать как доказательства в копилку украинского президента.
Он работает в привычном режиме. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал политолог Николай Давидюк.
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Он вспомнил, что Зеленский встречался еще раньше с 45-м президентом США Дональдом Трампом, с главой Франции Эммануэлем Макроном. К тому же в должности он находится уже в течение 2 лет.
"Это не тест Зеленского на политика. Тестом на президентскость была встреча с Трампом", – отметил эксперт.
Давидюк: Это история не об одном человеке, а о государстве
Давидюк отметил, что с главой государства в США поехала целая команда. Например, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, общавшийся с представителями триллионной компании Google.
Во время визита в Штаты каждый из команды президента представляет какую-то сферу: аграрную, оборонную, экономическую, промышленную.
Это история не об одном человеке, а о государстве. Сейчас очень важно не доказывать о себе, а сыграть для Украины,
– пояснил политолог.
По его мнению, привезенные из США контракты и договоренности, фундаменты следующих решений – это будет результатом поездки. Впрочем если Зеленский будет играть исключительно на себя, то проиграет. Если будет играть на государство – выиграет.
Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео 24 канала
Визит Зеленского в США: последние новости
- Владимир Зеленский с женой 31 августа прибыл в Соединенные Штаты. Уже 1 сентября в 21:00 началась его встреча с Джо Байденом. Президенты должны поднять тему войны на Донбассе, оккупацию Крыма Россией, вопрос "Северного потока-2".
- В первый день визита он провел ряд важных встреч. В частности обсудил с директором NASA космические проекты, к которым может присоединиться Украина.
- Глава государства также выступил с речью, в которой рассказал для аналитических центров США о программе трансформации Украины.
- По результатам визита Украина получит от Штатов инновационные препараты против коронавируса. Говорится о 20 тысячах флаконов Bamlanivimab и 40 тысячах флаконов Etesevimab.