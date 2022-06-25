"Это бессмыслица": США выступают против осмотра украинских судов Россией в Черном море

В США заявили, что выступают против того, чтобы страна-оккупант осматривала украинские суда. Госсекретарь США пояснил, что такие действия России бессмысленны.

Соответствующее заявление государственный секретарь США Энтони Блинкен сделал 24 июня. Это произошло после министерской встречи по вопросам продовольствия в Берлине.

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США против проверки Россией наших судов

По какому праву и на основании какой логики Россия настаивает на осмотре украинских суверенных судов, выходящих из украинских портов и отправляющихся в другие страны? В этом нет никакого смысла,

– объяснил Блинкен.

Добавил, что единственное, что мешает вывозить украинское зерно – это российская блокада порта. Американский высокопоставленный чиновник объяснил:

когда Россия говорит о якобы готовности пропустить корабли, это создает потенциальный риск прямого нападения на Одессу;

поэтому украинцы должны быть уверены, что, делая что-либо для выхода своих кораблей из порта, Россия не воспользуется этим и не позволит зайти российским кораблям для нападения на Одессу.

США поддержали работу ООН, которая пытается найти решения

ООН и ее генеральный секретарь очень настойчиво работают для того, чтобы достичь определенного решения, которое позволит создать путь для украинских кораблей из Одессы, а значит – продовольствия и зерна,

– заверил Блинкен.

Госсекретарь США объяснил, что их страна очень поддерживает эти усилия.

Коротко о заблокированном в Одессе украинском зерне

В Одесских портах, по данным Организации Объединенных Наций, находится около 4,5 миллиона тонн зерна. Их невозможно вывезти из-за закрытых морских путей.

Известно, что Турция проводила переговоры с Россией по вывозу зерна, однако на них Украину не приглашали.

Уже 21 июня СМИ сообщили, что переговоры Украины, России, Турции и ООН по зерну пройдут на следующей неделе. Их проведут в турецком Стамбуле. Цель переговоров – организовать процесс вывоза зерна из Украины.

До сих пор не обнародовали состав участников встречи. Но пресса заявила, что в течение месяца после достижения определенного соглашения может начаться перевозка грузов по морю.

Следует вспомнить, что историк Тимоти Снайдер проанализировал ситуацию с украинским зерном. Он сказал, что у России есть план голода. Сейчас российский диктатор Владимир Путин пытается его реализовать. В частности, он хочет лишить продовольствия ряд развивающихся стран мира. По мнению историка, это станет причиной голода людей как в Африке, так и в Азии.

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