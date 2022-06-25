Відповідну заяву державний секретар США Ентоні Блінкен зробив 24 червня. Це трапилось після міністерської зустрічі з питань продовольства в Берліні.

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США проти перевірки Росією наших суден

За яким правом і на підставі якої логіки Росія наполягає на огляді українських суверенних суден, які виходять з українських портів і відправляються в інші країни? Це не має ніякого сенсу,

– пояснив Блінкен .

Додав, що єдине, що заважає вивозити українське зерно – це російська блокада порту. Американський високопосадовець пояснив:

"коли Росія говорить про нібито готовність пропустити кораблі, це створює потенційний ризик прямого нападу на Одесу;

тож українці повинні бути впевнені, що, роблячи будь-що для виходу своїх кораблів з порту, Росія не скористається цим і не дозволить зайти російським кораблям для нападу на Одесу".

США підтримали роботу ООН, яка намагається знайти рішення

ООН та її генеральний секретар дуже наполегливо працюють для того, щоб досягти певного рішення, яке дозволить створити шлях для українських кораблів з Одеси, а отже, продовольство і зерно,

– запевнив Блінкен.

Пояснив, що США дуже підтримують ці зусилля.

Коротко про заблоковане в Одесі українське зерно

В Одеських портах, за даними Організації Об'єднаних Націй, перебуває майже 4,5 мільйона тонн зерна. Їх неможливо вивезти через закриті морські шляхи.

Відомо, що Туреччина проводила перемовини з Росією щодо вивезення зерна, проте на них Україну не запрошували.

Вже 21 червня ЗМІ повідомили, що перемовини України, Росії, Туреччини та ООН щодо зерна пройдуть наступного тижня. Вони пройдуть в турецькому Стамбулі. Мета переговорів – організувати процес вивезення зерна з України.

Досі не оприлюднили склад учасників зустрічі. Та преса заявила, що протягом місяця після досягнення певної ​​угоди може розпочатись перевезення вантажів морем.

Варто пригадати, що історик Тімоті Снайдер проаналізував ситуацію з українським зерном. Він сказав, що Росія має план голоду. Наразі російський диктатор Володимир Путін намагається його реалізувати. Зокрема, він хоче позбавити продовольства низку країн світу, які розвиваються. На думку історика, це стане причиною голоду людей як в Африці, так і Азії.

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