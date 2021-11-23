Это один из факторов, – международник о том, повлияет ли военная помощь США на Путина

В СМИ появилась информация о том, что США рассматривают возможность предоставления дополнительного оружия Украине на фоне потенциального вторжения России. Однако это лишь один из факторов, который может сдержать Владимира Путина от нападения.

Об этом рассказал эксперт по международным отношениям Александр Сушко в эфире 24 канала. Украина должна мобилизовать как дипломатические, так и военные ресурсы, чтобы убедить Россию, что цена вторжения может быть очень высокой.

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По словам Сушко, международная поддержка, в частности острая реакция европейских партнеров на развертывание российских войск вокруг Украины, является одним из факторов, которые сдерживают Кремль.

Если бы Россия сейчас не чувствовала столь однозначную позицию США, то она вела бы себя гораздо свободнее, а уровень угрозы для нашего государства был бы совсем другим.

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил , что вооружение Украины и направление военных советников Запада напрягает ситуацию на линии столкновения.

Впрочем, по мнению эксперта, один конкретно взятый Javelin или военный катер не решает проблему. Даже укрепление Вооруженных сил Украины не является единственным путем противодействия российской агрессии.

Это один из факторов. Я бы не хотел, чтобы мы думали, что с помощью какого-то одного шага можно изменить позицию России. Александр Сушко Эксперт по международным отношениям

Сушко рассказал о помощи США для Украины: смотрите видео

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