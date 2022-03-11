Это одна из стратегических задач Путина, – Бутусов объяснил, зачем оккупантам Изюм

В Харьковской области российские оккупанты пытаются захватить город Изюм. Это одна из стратегических целей Владимира Путина.

Противнику пока не удается "взять" город, но он прилагает для этого много усилий. Об этом заявил журналист Юрий Бутусов в эфире 24 канала.

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Почему России важно захватить Изюм

По словам Бутусова, узел Балаклея – Изюм – Лозовая является "воротами" на Донбасс, которые позволят российским военным его контролировать. Для оккупантов очень важно, чтобы этот узел был у них под контролем, ведь сейчас он разъединяет Харьков напрямую с Донбассом.

Они (оккупанты – 24 канал) хотят взять под контроль этот город, чтобы выбить наши войска с Донбасса. Это одна из стратегических задач Путина,

– заметил журналист.

Бутусов также добавил, что сейчас в планах России – давить на всех участках фронта.