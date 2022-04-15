Это опасно, – в "Слуге народа" обратились к киевлянам из-за опасных мест

В Киев ежедневно все чаще возвращается множество людей, вынужденно выехавших из столицы в начале полномасштабной войны. Однако множество опасных мест все еще остается.

Об этом в эфире 24 канала рассказал глава фракции "Слуга народа" в Киевсовете. По словам Андрея Витренко, возле столицы есть опасные места.

К теме "Пасха – как всегда в Киеве": столицу готовят к праздникам, несмотря на военное положение

Эта нечисть разбрасывала гранаты на большой площади, – Витренко

Витренко напомнил, что даже депутат Юрий Федеренко, защищающий Украину в территориальной обороне, попросил дать протокольное поручение. Мол, нужно, чтобы о таких местах детей оповестили в школах и детсадах.

Существует огромная опасность прогулок в лесу сейчас,

– констатировал глава "слуг" в Киевсовете.

Он добавил, что понимает, что киевляне привыкли со своими собаками и друзьями отдыхать в лесу, который находится недалеко от Киева. Однако сейчас это делать не нужно.

"Это действительно опасно. Обследование продолжается, составляют некоторые карты, но огромный массив. Эта нечисть (россияне – 24 канал) разбрасывала свои гранаты и растяжки на большой площади", – объяснил Витренко.