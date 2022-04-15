Про це в ефірі 24 каналу розповів голова фракції "Слуга народу" у Київраді. За словами Андрія Вітренка, біля столиці все ще є ризиковані місця.

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Ця нечисть розкидала гранати на великій площі, – Вітренко

Вітренко нагадав, що навіть депутат Юрій Федеренко, який боронить Україну в територіальній обороні, попросив дати протокольне доручення. Мовляв, потрібно, щоб про такі місця оповіщали навіть у школах і дитсадках.

Існує величезна небезпека прогулянок у лісі зараз,

– констатував очільник "слуг" у Київраді.

Він додав, що розуміє, що кияни звикли зі своїми собаками та друзями відпочивати в лісі, який є недалеко від Києва. Проте зараз це робити не потрібно.

"Це дійсно небезпечно. Обстеження тривають, складають деякі карти, але величезний масив. Ця нечисть (росіяни – 24 канал) розкидала свої гранати і розтяжки на великій площі", – пояснив Вітренко.