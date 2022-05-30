Это оружие, против которого у России нет квалифицированного ответа, – эксперт оценил "Гарпуны"

Министерство обороны сообщило, что Дания предоставила нам пусковые установки "Гарпун". Их хватит, чтобы деблокировать акваторию Черного моря.

Очень эффективное оружие

Учитывая то, что у Украины нет подводного флота, соответственно есть и проблема с самолетами, поэтому встал вопрос логистики и страны, которая дала бы возможность поставки именно этого оружия наземному базированию. Об этом 24 каналу сказал Военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Внимание Польша передает Украине самоходные гаубицы AHS Krab: мощное видео работы САУ

По его словам, есть несколько типов "Гарпунов":

авиационного базирования;

подводного;

корабельного.

Более того, как он подчеркнул, оружие, которое мы получили, – очень эффективное оружие. Дальность поражения – до 125 километров. Хотя другие классификации Гарпуна имеют дальность до 300 километров.

Мы бы радовались получить более мощное оружие, но даже этого хватает, чтобы деблокировать акваторию Черного моря,

– подчеркнул специалист.

Может потопить весь русский флот

"Гарпунов" достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот России. А основное они позволят снизить возможность проведения десантных операций на Черноморском побережье.

"Я так понимаю, Черноморский флот России может получить мощный ответ в направлении движения российских кораблей. Это универсальное оружие, против которого у россиян нет квалифицированного ответа", – подчеркнул он.

Что "Гарпуны" могут сделать с российским флотом: смотрите видео

Что известно о ракетах "Гарпун"

Противокорабельные ракеты "Гарпун" являются одними из самых распространенных в мире. Они оснащены активными радиолокационными системами самонаведения и имеют сверхнизкую траекторию полета.

Есть два варианта применения ракет Гарпун - пуск по пеленгу и дальности или пуск по дальности. В первом случае необходимо знать точное местоположение цели, чтобы ракета долго оставалась незамеченной для враждебных систем ПВО.

Во втором варианте ракету запускают в направлении предполагаемого нахождения корабля противника, а головка самонаведения включается сразу же и самостоятельно осуществляет поиск цели.

Польша передает Украине 18 единиц самоходных гаубиц AHS Krab: смотрите видео