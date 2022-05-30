Это оружие, против которого у России нет квалифицированного ответа, – эксперт оценил "Гарпуны"
Министерство обороны сообщило, что Дания предоставила нам пусковые установки "Гарпун". Их хватит, чтобы деблокировать акваторию Черного моря.
Очень эффективное оружие
Учитывая то, что у Украины нет подводного флота, соответственно есть и проблема с самолетами, поэтому встал вопрос логистики и страны, которая дала бы возможность поставки именно этого оружия наземному базированию. Об этом 24 каналу сказал Военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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По его словам, есть несколько типов "Гарпунов":
- авиационного базирования;
- подводного;
- корабельного.
Более того, как он подчеркнул, оружие, которое мы получили, – очень эффективное оружие. Дальность поражения – до 125 километров. Хотя другие классификации Гарпуна имеют дальность до 300 километров.
Мы бы радовались получить более мощное оружие, но даже этого хватает, чтобы деблокировать акваторию Черного моря,
– подчеркнул специалист.
Может потопить весь русский флот
"Гарпунов" достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот России. А основное они позволят снизить возможность проведения десантных операций на Черноморском побережье.
"Я так понимаю, Черноморский флот России может получить мощный ответ в направлении движения российских кораблей. Это универсальное оружие, против которого у россиян нет квалифицированного ответа", – подчеркнул он.
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Что известно о ракетах "Гарпун"
- Противокорабельные ракеты "Гарпун" являются одними из самых распространенных в мире. Они оснащены активными радиолокационными системами самонаведения и имеют сверхнизкую траекторию полета.
- Есть два варианта применения ракет Гарпун - пуск по пеленгу и дальности или пуск по дальности. В первом случае необходимо знать точное местоположение цели, чтобы ракета долго оставалась незамеченной для враждебных систем ПВО.
- Во втором варианте ракету запускают в направлении предполагаемого нахождения корабля противника, а головка самонаведения включается сразу же и самостоятельно осуществляет поиск цели.