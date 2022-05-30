Дуже ефективна зброя

Враховуючи те, що в України немає підводного флоту, відповідно є і проблема з літаками, тож постало питання логістики і країни, яка б дала можливість постачання саме цієї зброї наземного базування. Про це 24 каналу сказав Військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, є декілька типів "Гарпунів":

авіаційного базування;

підводного;

корабельного.

Ба більше, як він наголосив, зброя, яку ми отримали, – дуже ефективна зброя. Дальність ураження – до 125 кілометрів. Хоча інші класифікації "Гарпуна" мають дальність до 300 кілометрів.

Ми б тішились отримати потужнішу зброю, але навіть цієї вистачає, щоб деблокувати акваторію Чорного моря,

– наголосив фахівець.

Може потопити весь російський флот

"Гарпунів" достатньо, щоб потопити весь Чорноморський флот Росії. А основне – вони дозволять знизити можливість проведення десантних операцій на Чорноморському узбережжі.

"Я так розумію, Чорноморський флот Росії може отримати потужну відповідь у напрямку руху російських кораблів. Це універсальна зброя, проти якої в росіян немає кваліфікованої відповіді", – наголосив він.

Що "Гарпуни" можуть зробити з російським флотом: дивіться відео

Що відомо про ракети "Гарпун"

Протикорабельні ракети "Гарпун" є одними з найпоширеніших у світі. Вони оснащені активними радіолокаційними системами самонаведення та мають наднизьку траєкторію польоту.

Є два варіанти застосування ракет "Гарпун" – пуск по пеленгу та дальності або пуск по дальності. У першому випадку необхідно знати точне місце розташування цілі, щоб ракета довший час залишалася непоміченою для ворожих систем ППО.

У другому варіанті ракету запускають у напрямку ймовірного перебування корабля противника, а головка самонаведення вмикається одразу ж та самостійно здійснює пошук цілі.

Увага! В Міноборони продемонстрували, як саме працюють "Гарпуни" та чим вони загрожують російському флоту. Там додали, що тепер інші російські кораблі підуть за крейсером "Москва" на дно Чорного моря.

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