Дуже ефективна зброя
Враховуючи те, що в України немає підводного флоту, відповідно є і проблема з літаками, тож постало питання логістики і країни, яка б дала можливість постачання саме цієї зброї наземного базування. Про це 24 каналу сказав Військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
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За його словами, є декілька типів "Гарпунів":
- авіаційного базування;
- підводного;
- корабельного.
Ба більше, як він наголосив, зброя, яку ми отримали, – дуже ефективна зброя. Дальність ураження – до 125 кілометрів. Хоча інші класифікації "Гарпуна" мають дальність до 300 кілометрів.
Ми б тішились отримати потужнішу зброю, але навіть цієї вистачає, щоб деблокувати акваторію Чорного моря,
– наголосив фахівець.
Може потопити весь російський флот
"Гарпунів" достатньо, щоб потопити весь Чорноморський флот Росії. А основне – вони дозволять знизити можливість проведення десантних операцій на Чорноморському узбережжі.
"Я так розумію, Чорноморський флот Росії може отримати потужну відповідь у напрямку руху російських кораблів. Це універсальна зброя, проти якої в росіян немає кваліфікованої відповіді", – наголосив він.
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Що відомо про ракети "Гарпун"
- Протикорабельні ракети "Гарпун" є одними з найпоширеніших у світі. Вони оснащені активними радіолокаційними системами самонаведення та мають наднизьку траєкторію польоту.
- Є два варіанти застосування ракет "Гарпун" – пуск по пеленгу та дальності або пуск по дальності. У першому випадку необхідно знати точне місце розташування цілі, щоб ракета довший час залишалася непоміченою для ворожих систем ППО.
- У другому варіанті ракету запускають у напрямку ймовірного перебування корабля противника, а головка самонаведення вмикається одразу ж та самостійно здійснює пошук цілі.
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