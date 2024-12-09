Боец ВСУ сказал, какое оружие может закончиться у России уже в 2025 году

В 2025 году в России могут закончиться танки. Враг уже из нескольких собирает один. И даже просит в КНДР самоходные артиллерийские установки, поэтому ситуация с техникой крайне сложная.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что россияне уже пытаются штурмовать с помощью багги, мотоциклов и самокатов.

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В России пустеют склады с военной техникой

Сазонов рассказал, что у россиян становится все меньше техники. Склады пустеют, на них один хлам. Они вынуждены из двух – трех старых танков комплектовать один.

В 2025 году у россиян уже не будет своих танков. Уже САУ и 8 миллионов снарядов покупают в КНДР. Не просто потому, что захотели. Этого им просто не хватает, этого уже не имеют. Поэтому выкручиваются благодаря северокорейской помощи. Когда там источник высохнет, у них уже не будет ничего,

– объяснил Кирилл Сазонов.

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С помощью какой техники враг штурмует на фронте

По словам военнослужащего, российские оккупанты штурмуют по-разному. Есть механизированные штурмы, когда идет бронетехника с десантом, но и бывают случаи прорывов на багги.

На днях 11 таких транспортных средств шли на позиции украинских военных. Из них – 6 уничтожили сразу минометчики и артиллеристы, остальные спрятались и ночью отходили назад.

Даже иногда на мотоциклах, самокатах. Уже ждем, когда на лошадях или на ослах пойдут вперед,

– сказал Сазонов.

Задача врага – как можно быстрее преодолеть участок от своих позиций до украинских в тех местах, где несут наибольшие потери. Поэтому любое средство, которое позволяет быстро перемещаться, даже велосипеды, используется. Чем меньше времени россияне проведут на поле, по которому перемещаются, тем больше вероятность выжить.