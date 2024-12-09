Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зазначивши, що росіяни вже намагаються штурмувати за допомогою багі, мотоциклів та самокатів.

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У Росії пустіють склади з військовою технікою

Сазонов розповів, що в росіян стає дедалі менше техніки. Склади пустіють, на них один непотріб. Вони змушені з двох – трьох старих танків комплектувати один.

У 2025 році в росіян вже не буде своїх танків. Вже САУ та 8 мільйонів снарядів купують в КНДР. Не просто тому, що захотіли. Цього їм просто не вистачає, цього вже не мають. Тому викручуються завдяки північнокорейській допомозі. Коли там джерело висохне, у них вже не буде нічого,

– пояснив Кирило Сазонов.

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За допомогою якої техніки ворог штурмує на фронті

За словами військовослужбовця, російські окупанти штурмують по-різному. Є механізовані штурми, коли йде бронетехніка з десантом, але й трапляються випадки проривів на багі.

Днями 11 таких транспортних засобів йшли на позиції українських військових. З них – 6 знищили одразу мінометники та артилеристи, решта заховалися й уночі відходили назад.

Навіть подекуди на мотоциклах, самокатах. Вже чекаємо, коли на конях чи на ослах підуть вперед,

– сказав Сазонов.

Завдання ворога – якнайшвидше подолати ділянку від своїх позицій до українських у тих місцях, де зазнають найбільших втрат. Тому будь-який засіб, який дозволяє швидко переміщуватися, навіть велосипеди, використовується. Чим менше часу росіяни проведуть на полі, по якому переміщуються, тим більша ймовірність вижити.