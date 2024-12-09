Усвідомте, що це несправедливо

У мого побратима народилась дитина, десь півтора року тому. Його не лякають посадки, не лякає війна. Його лякає лише те, що дитина не впізнає батька, коли він повернеться. Я вірю, що повернеться. Про це заявив Масі Найєм, повідомляє 24 Канал.

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Проблема з ротаціями і тим, що не відпускають у відпустки, прямо пов'язана з тим, що немає мобілізації. Уявіть собі: підрозділ після бойових дій укомплектований на 50%. Із цих 50 % є певна кількість поранених, певна кількість, які хочуть додому просто у відпустку, а вам поставили завдання тримати якусь лінію фронту.

Якщо командир прийме справедливе рішення відправити пораненого на ВЛК, а хлопця, який законно хоче, у відпустку – ми голі-босі, у нас немає фронту.

Тому, коли люди не йдуть мобілізуватись, то фактично підписуються під тим, що кожен військовий, який має право на відпустку – не отримає її. Це несправедливо. Просто усвідомте, що це несправедливо.

Окрім того, чим довше людина на війні – тим складніше буде повернутись. Це ще довший шлях додому.