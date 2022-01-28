У нас не Титаник, – Зеленский заявил, что эвакуация дипломатов была ошибкой

Президент Владимир Зеленский назвал эвакуацию дипломатов из Украины ошибкой. Он подчеркнул, что она была ненужной.

Это ошибка для Украины. С таким заявлением Зеленский обратился к иностранным журналистам.

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Дипломаты должны быть на месте

Президент рассказал, что иностранные государства уверяли – происходит эвакуация дипломатов "не первого уровня". Однако, по мнению политика, в такой ситуации все – первого уровня и должны быть на месте.

В Мариуполе есть представители дипломатического корпуса Греции. Там можно услышать выстрелы, однако Зеленский заметил, что греки никого не забрали.

Дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии... Мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. А я считаю, что у нас не Титаник,

– подчеркнул Зеленский.

Эвакуация дипломатов: что нужно знать

На фоне информации о возможном нападении России, некоторые страны решили вывезти своих граждан. Например, США на 24 января предоставили право добровольного выезда из Украины дипломатам. Их семьям приказали вернуться на родину.

Великобритания тоже эвакуировала часть работников своего посольства. Вывезла дипломатов и Австралия. Страна рекомендует и другим гражданам покинуть наше государство.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к посольствам и призвало не распространять панику из-за вероятного вторжения.

В Госдепе США подчеркнули, что рекомендации покинуть Украину не означают, что Россия нападет.

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