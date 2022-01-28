У нас не Титаник, – Зеленский заявил, что эвакуация дипломатов была ошибкой

28 января 2022 , 18:14
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Источник:

24 канал

Президент Владимир Зеленский назвал эвакуацию дипломатов из Украины ошибкой. Он подчеркнул, что она была ненужной.

Это ошибка для Украины. С таким заявлением Зеленский обратился к иностранным журналистам.

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Дипломаты должны быть на месте

Президент рассказал, что иностранные государства уверяли – происходит эвакуация дипломатов "не первого уровня". Однако, по мнению политика, в такой ситуации все – первого уровня и должны быть на месте.

В Мариуполе есть представители дипломатического корпуса Греции. Там можно услышать выстрелы, однако Зеленский заметил, что греки никого не забрали.

Дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии... Мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. А я считаю, что у нас не Титаник,
– подчеркнул Зеленский.

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Автор: Ольга Музика