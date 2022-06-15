Это пока только пожелание, - Гудков о вбросе "кома" Путина

Периодически появляется информация, что Владимиру Путину плохо, онкология или ему делают операцию. На этот раз утверждают, что российский президент находится в коме.

Пока эта информация не соответствует действительности. Скорее всего, это какой-то вброс. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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По его мнению, непохоже, что это правда, потому что примерно 2 миллиона человек, а может и больше, зависят от состояния здоровья этого военного преступника. Любое ухудшение здоровья Путина, любая угроза того, что он уйдет от власти – для этих людей просто "сотрясение от сна".

По его словам, поскольку сейчас не видно широкомасштабного колебания слоев, то, похоже, сейчас это больше пожелания, чем реальность.

Мы можем предположить, что там все очень секретно. Но, я думаю, если у Путина что-нибудь произойдет, информация потечет широким потоком,

– акцентировал Геннадий Гудков.

Он объяснил, что тогда ФСБшники и его соратники начнут вывозить свои семьи и убегать. Они понимают, что все может разрушиться настолько быстро, что даже самолет не успеет взлететь.

Состояние здоровья Путина

Российский оппозиционный политик подтвердил, что действительно есть сомнения в состоянии здоровья Путина. Даже есть объективные признаки, абсолютно точно говорящие, что у него есть проблемы.

Геннадий Гудков припомнил огромные промежутки времени его изоляции. Также выделяемые деньги, чтобы отправлять на карантин всех тех, с кем он встречается. Кроме того, неадекватны действия, когда якобы собирают его выделения и всевозможные человеческие биологические материалы.

Когда мы это все наблюдаем, приходим к выводу, что проблемы со здоровьем есть. И очевидно, они серьезные, а не какая-то простуда или грипп. Наверное, гораздо хуже,

– акцентировал Геннадий Гудков.

"Еще мы видим его неадекватность. Это может быть и результат "власти" или абсолютизма во власти. Однако тоже похоже, что это какие-то препараты, которые мешают ему хорошо рассуждать", - добавил Гудков.

Гудков о "коме Путина" и его болезнях: смотрите видео

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