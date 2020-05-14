Это политическое выживание, – политолог о противостоянии Зеленского и Коломойского

О конфликте между Зеленским и Коломойским, возмещении убытков за "Приватбанк", принятии "антиколомойского" закона, отказе от маршруток – в программе "Политическая анатомия" рассказали политолог Олег Саакаян, экономический эксперт Тарас Козак, нардепка от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

О противостоянии между Зеленским и Коломойским

После принятия "антиколомойского" законопроекта между Коломойским и Зеленским будет серьезный конфликт, поскольку фактически это была битва не на жизнь, а на смерть. Такое мнение в эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале высказал политолог Олег Саакаян.

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По его мнению, для Коломойского этот законопроект – это вопрос политического выживания. Поскольку он добился определенных политических побед, а затем конвертировал их в суды, которые были в Лондоне.

Сейчас, фактически, театр военных действий переносится именно туда. Хотя нас ждет еще минимум 2 серии этого сериала, поскольку еще будет обжалование в Конституционном суде. И остается момент по финансовой компенсации,

– отметил Саакян.

Он добавил: "Мы помним, как Коломойский в свое время говорил: "Можете не отдавать банк, но отдайте мне деньги". И вот этот сериал еще будет продолжаться, и Коломойский, конечно, будет бороться с Зеленским".



Игорь Коломойский и Владимир Зеленский / Коллаж 24 канала

Эксперт считает, что это, вероятно, сделает невозможным некий переход за "красные флажки" в этой борьбе, поскольку надежды на определенные компенсации могут оставаться. Для президента это было непростым решением.

Но и для Зеленского отвязаться от Коломойского и принять решение – так же было бы политическим выживанием. Потому что иначе все бы говорили, что Зеленский таки марионетка Коломойского и ему нужно доказать обратное,

– отметил Саакян.

Он добавил, что иначе эта ситуация исключала бы получение транша, чтобы сохранить экономическую стабильность. Поэтому мы видим управление в ручном режиме, соответственно и конфликт в ручном режиме, который еще будет продолжаться.

Зато политический эксперт Тарас Козак считает, что если Конституционный суд отменит "антиколомойский" законопроект, все будет зависеть от следующих шагов власти. Его могут еще раз принять в Верховной Раде и мы таки получим деньги от МВФ, но в меньших объемах.

"Каждый день действия такого закона играет против Коломойского. Сейчас он страдает, поскольку время играет против него. Скоро наступит время суда в Лондоне, в Израиле, в Штатах, на Кипре, которого он очень боится. Ведь в некоторых из них его действия рассматривают как рэкет, а это серьезный уголовный проступок. Но сейчас нам важно показать, что Украина хочет двигаться вперед. И МВФ поднимает шлагбаум для предоставления кредитов и международного сотрудничества Украины", – отметил Козак.

Что известно про "антиколомойский" законопроект?В документе говорится об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ. В законе, в частности, говорится, что владельцы и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода банков с рынка, могут получить возмещение убытков только в денежной форме. То есть законопроект фактически исключает возможность возвращения национализированного банка его прежнему владельцу.



Его назвали "антиколомойским", ведь он исключает вероятность возвращения национализированного "Приватбанка" его бывшему владельцу – олигарху Игорю Коломойскому.



В первом чтении законопроект одобрили еще 16 апреля. После этого нардепы, которых связывают с Коломойским, подали более 16 тысяч поправок. Это больше, чем слов в самом проекте закона. Из этих 16 тысяч поправок комитет учел только 300 технических. При этом, содержание законопроекта не изменилось. Более 6 тысяч поправок внес Антон Поляков, который сейчас и подал постановление об отмене результатов голосования.

О возмещении за "Приватбанк"

Согласно принятому 13 мая Закону о банках, олигарх Игорь Коломойский не может вернуть "Приватбанк", однако может получить возмещение ущерба в денежной форме. Министр юстиции Украины Денис Малюська отметил, что хотя вопрос возмещения и будет решать международная аудиторская компания, он как министр имеет довольно консервативные ожидания. Основная причина сомнений в таких выплатах олигарху – "Приватбанк" был неплатежеспособным и требовал больших вливаний.

Малюська пояснил, что концепция закона о банках такова, что размер денег, стоимость акций определяет международная аудиторская компания.

Я не являюсь такой компанией, поэтому заранее сказать свое заключение не могу. Но, учитывая то, что банк был глубоко неплатежеспособным и Нацбанку пришлось влить туда 150 миллиардов гривен, учитывая размер дыры в балансе банка, – ожидать, что в течение разбирательства будет установлено, что банк имел такую стоимость – это бы меня крайне удивило. Но опять же это вопрос судебного процесса,

– пояснил министр юстиции.

Почему закон о банках поддержали не все в "Слуге народа"

Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что не проголосовала за "антиколомойский" законопроект, потому что прочитала заключение Главного юридического управления, которое считает разгромным. Нардеп сообщила, что в заключении перечислены статьи Конституции, которые прямо нарушаются этим законом. Об этом она рассказала в прямом эфире на 24 канале.



Ольга Василевская-Смаглюк / Фото "Моя Киевщина"

Она рассказала, что привыкла соблюдать партийную и фракционную дисциплины, особенно, когда речь идет о призывах президента.

Например, я придерживалась такого же призыва, уже имея такой же вывод по закону о Верховном суде, который сейчас признан неконституционным,

– заявила Ольга Василевская-Смаглюк.

Также народный депутат добавила, дала себе обещание не голосовать зная, что закон антиконституционный. По ее мнению, такие ее действия не будут следствием исключения из фракции.

Об отказе от маршруток

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагает отказаться от маршрутных такси, а взамен заменить их на автобусы и электробусы. Соответствующий законопроект должны доработать в мае-июне и подать в Верховную Раду. Об этом он заявил в эфире 24 канала и отметил, что Украине давно надо брать пример у европейской модели, когда города могут фактически заказывать транспортные услуги.

"Коммунальные предприятия смогут заказывать у частного перевозчика автобус или электробус, которые будут обслуживать с сервисом и гарантией. Эти все вещи мы проработали в соответствующий законопроект с Ассоциацией городов. Они предлагают внести определенные корректировки, чтобы на начальных этапах это была добровольно", – рассказал министр.



Владислав Криклий / Фото Getty Images

Он уверен, что крупные города точно поддержат такую идею, ведь это удобно и разгружает город. По его словам, для предпринимателей необходимо разработать понятные правила игры, к примеру, чтобы города проводили конкурс по принципу, кто предложит самую дешевую услугу за километр.

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