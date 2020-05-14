Це політичне виживання, – політолог про протистояння Зеленського та Коломойського

Про конфлікт між Зеленським та Коломойським, відшкодування збитків за "Приватбанк", прийняття "антиколомойського" закону, відмову від маршруток – в програмі "Політична анатомія" розповіли політолог Олег Саакаян, економічний експерт Тарас Козак, нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр юстиції Денис Малюська.

Про протистояння між Зеленським та Коломойським

Після ухвалення "антиколомойського" законопроєкту між Коломойським та Зеленським буде серйозний конфлікт, оскільки, фактично, це була битва не на життя, а на смерть. Таку думку в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі висловив політолог Олег Саакаян.

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На його думку, для Коломойського цей законопроєкт – це питання політичного виживання. Оскільки він добився певних політичних перемог, а потім конвертував їх в суди, які були в Лондоні.

Зараз, фактично, театр бойових дій переноситься саме туди. Хоча на нас чекає ще мінімум 2 серії цього серіалу, оскільки ще буде оскарження у Конституційному суді. І залишається момент щодо фінансової компенсації,

– зазначив Саакян.

Він додав: "Ми пам'ятаємо, як Коломойський у свій час казав: "Можете не віддавати банк, але віддайте мені гроші". І от цей серіал ще буде продовжуватись, і Коломойський, звісно, буде боротися з Зеленським".



Ігор Коломойський та Володимир Зеленський / Колаж 24 каналу

Експерт вважає, що це, ймовірно, унеможливить таке собі переходження за "червоні прапорці" у цій боротьбі, оскільки сподівання на певні компенсації можуть залишатися. Для президента це було непростим рішенням.

Але й для Зеленського відв'язатись від Коломойського і прийняти це рішення – так само було б політичним виживанням. Тому що інакше всі б казали, що Зеленський таки маріонетка Коломойського і йому потрібно було довести зворотне,

– наголосив Саакян.

Він додав, що інакше ця ситуація унеможливлювала б отримання траншу, щоб зберегти економічну стабільність. Тому ми бачимо управління в ручному режимі, відповідно і конфлікт в ручному режимі, який ще триватиме.



Натомість політичний експерт Тарас Козак вважає, якщо Конституційний суд скасує "антиколомойський" законопроєкт, все залежатиме від наступних кроків влади. Його можуть ще раз ухвалити у Верховній Раді і ми таки отримаємо гроші від МВФ, але у менших обсягах.

"Кожен день дії такого закону грає проти Коломойського. Зараз він страждає, оскільки час грає проти нього. Скоро настане час суду у Лондоні, в Ізраїлі, в штатах, на Кіпрі, якого він дуже боїться. Адже у деяких з них його дії розглядають як рекет, а це серйозний кримінальний проступок. Але зараз нам важливо показати, що Україна хоче рухатися вперед. І МВФ підіймає шлагбаум для надання кредитів та міжнародної співпраці України", – зазначив Козак.

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?У документі йдеться про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей законопроєкт залишався останньою умовою для продовження співпраці з МВФ. У законі, зокрема, йдеться, що власники та колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення банків з ринку, можуть отримати відшкодування збитків лише у грошовій формі. Тобто законопроєкт фактично виключає можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику.



Його назвали "антиколомойським", адже він виключає ймовірність повернення націоналізованого "Приватбанку" його колишньому власнику – олігарху Ігорю Коломойському.



У першому читанні законопроєкт схвалили ще 16 квітня. Після цього нардепи, яких пов'язують з Коломойським, подали понад 16 тисяч правок. Це більше, аніж слів в самому проєкті закону. З цих 16 тисяч правок комітет врахував лише 300 технічних. При цьому, зміст законопроєкту не змінився. Понад 6 тисяч правок вніс Антон Поляков, який зараз і подав постанову про скасування результатів голосування.

Про відшкодування за "Приватбанк"

Згідно з ухваленим 13 травня законом про банки, олігарх Ігор Коломойський не може повернути "Приватбанк", проте може отримати відшкодування збитків у грошовій формі. Міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що хоч питання відшкодування і вирішуватиме міжнародна аудиторська компанія, він як міністр має доволі консервативні очікування. Основна причина сумнівів у таких виплатах олігарху – "Приватбанк" був неплатоспроможним і вимагав великих вливань.

Малюська пояснив, що концепція закону про банки така, що розмір грошей, вартість акцій визначає міжнародна аудиторська компанія.

Я не є такою компанією, тому заздалегідь сказати свій висновок не можу. Але, враховуючи те, що банк був глибоко неплатоспроможним і Нацбанку довелося влити туди 150 мільярдів гривень, враховуючи розмір дірки у балансі банку, – очікувати, що протягом розгляду буде встановлено, що банк мав якусь вартість – це б мене вкрай здивувало. Але знову ж таки це питання судового процесу,

– пояснив міністр юстиції.

Чому закон про банки підтримали не всі у "Слузі народу"

Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що не проголосувала за "антиколомойський" законопроєкт, бо прочитала висновок Головного юридичного управління, який вважає розгромним. Нардепка повідомила, що у висновку перераховані статті Конституції, які прямо порушуються цим законом. Про це вона розповіла в прямому ефірі на 24 каналі.



Ольга Василевська-Смаглюк / Фото "Моя Київщина"

Вона розповіла, що звикла дотримуватися партійної та фракційної дисципліни, особливо, коли йдеться про заклики президента.

Наприклад, я дотрималася такого самого заклику, вже маючи такий самий висновок щодо закону про Верховний суд, який зараз визнаний неконституційним,

– заявила Ольга Василевська-Смаглюк.

Також народна депутатка додала, дала собі обіцянку не голосувати знаючи, що закон антиконституційний. На її думку, такі її дії не будуть наслідком виключенням з фракції.

Про відмову від маршруток

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пропонує відмовитись від маршрутних таксі, а натомість замінитих їх на автобуси та електробуси. Відповідний законопроєкт мають доопрацювати у травні-червні та подати до Верховної Ради. Про це він заявив в ефірі 24 каналу та наголосив, що Україні давно треба брати приклад у європейської моделі, коли міста можуть фактично замовляти транспортні послуги.

"Комунальні підприємства зможуть замовляти у приватного перевізника автобус чи електробус, які будуть обслуговувати із сервісом та гарантією. Ці всі речі ми опрацювали у відповідний законопроєкт з Асоціацією міст. Вони пропонують внести певні корегування, щоб на початкових етапах це була добровільно", – розповів міністр.



Владислав Криклій / Фото Getty Images

Він впевнений, що великі міста точно підтримають таку ідею, адже це зручно і розвантажує місто. За його словами, для підприємців необхідно розробити зрозумілі правила гри, до прикладу, аби міста проводили конкурс за принципом, хто запропонує найдешевшу послугу за кілометр.

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