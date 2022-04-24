Это полная бессмыслица, – Лещенко об информационных "вбросах" россиян по поводу химатаки в Одессе

Российские информационные агентства продолжают распространять фейковые "вбросы". Ссылаясь на минобороны захватчиков, они сообщили, будто украинские спецслужбы готовят провокации с применением химического оружия.

Как отметили российские пропагандисты, говорится якобы о порте "Южный" в Одессе. В брифинге за 24 апреля Сергей Лещенко ответил на эти информационные "вбросы".

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Лещенко объяснил, зачем россияне распространяют подобные фейки. Они сами бомбят гражданскую инфраструктуру в Украине и пытаются обвинить в этом украинскую сторону.

Вроде бы украинцам нечего делать, только бомбить свои же склады и корабли, чтобы потом обвинять россиян. Это полная бессмыслица. Мы точно таким не занимаемся, потому что мы свои ресурсы умеем считать,

– подчеркнул журналист.

Напомним, российское министерство обороны 23 апреля заявило, что Соединенные Штаты якобы планируют устроить провокацию с применением химического, ядерного или биологического оружия с целью обвинения в этом россиян.

Полный брифинг Сергея Лещенко за 24 апреля: смотрите видео