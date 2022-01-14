Это понты, – Яковенко о заявлениях России об отсутствии оснований для новых переговоров с США

В Кремле заявили, что не видят оснований для нового раунда переговоров с США. Однако таким образом российская сторона лишь набивает себе цену.

Об этом заявил российский журналист Игорь Яковенко в эфире 24 канала. Скорее всего, такие заявления являются определенным ходом российской власти, поэтому в целом эта история смешанная.

К теме В России не видят оснований для нового раунда переговоров с США в ближайшее время

По словам Яковенко, без демонстрации оппозиции к США "путинская" России теряет главный признак своего имиджа. Однако ее представители никуда не денутся и если потребуется, то будут вести диалог с США.

Думаю, что это "понты", выражаясь их языком,

– заявил русский журналист.

Как отметил Яковенко, к сожалению, совсем забыть о существовании страны, которая обладает достаточно мощным ядерным потенциалом, невозможно.

Стоит прочитать Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Путина

Яковенко о заявлениях России об отсутствии оснований для переговоров с США: смотрите видео

Что этому предшествовало