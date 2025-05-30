Это пощечина России всем, кто выступает за мир, – Сибига отреагировал на циничное заявление Небензи

Россия даже на крупнейших международных площадках распространяет воинственную риторику. Таким образом враг противоречит всем, кто выступает за мир.

Об этом сказал министр МИД Украины Андрей Сибига, передает 24 Канал. Так глава министерства отреагировал на слова представителя России в ООН Василия Небензю, который заявил о готовности Кремля "продолжать и усиливать военные действия".

Смотрите также США на Совбезе ООН призвали Путина согласиться на соглашение о прекращении огня

Что сказал Сибига после заявления постпреда России в ООН

Глава украинского МИД подчеркнул, что весь мир сейчас настаивает – настало время немедленно прекратить убийства на войне в Украине и начать содержательную дипломатию. Но Василий Небензя заявил, что "Россия будет вести боевые действия столько, сколько нужно".

В связи с такими воинственными заявлениями представителя России, украинская сторона настаивает на том, что давление на Москву должно быть ужесточено уже сейчас.

Это пощечина России всем, кто выступает за мир, не только Украине, но и Соединенным Штатам, европейским странам, Китаю, Бразилии и другим. Мы требуем реакций на дерзкие заявления России, которые ставят под угрозу мирный процесс,

– отметил Андрей Сибига.

Глава министерства добавил, что россияне не понимают нормального отношения или дипломатического языка. Так что влияние на врага может иметь "язык санкций" и усиление поддержки Украины со стороны партнеров.

Напомним, представитель России также заявил, что Кремль все же готов пойти на диалог о прекращении огня, но при остановке поставок западного вооружения и прекращении мобилизации в Украине.