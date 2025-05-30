Про це сказав міністр МЗС України Андрій Сибіга, передає 24 Канал. Так очільник міністерства відреагував на слова представника Росії в ООН Василя Небензю, який заявив про готовність Кремля "продовжувати та посилювати військові дії".

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Що сказав Сибіга після заяви постпреда Росії в ООН

Очільник українського МЗС наголосив, що весь світ зараз наполягає – прийшов час негайно припинити вбивства на війні в Україні та розпочати змістовну дипломатію. Але Василь Небензя заявив, що "Росія буде вести бойові дії стільки, скільки потрібно".

У зв'язку з такими войовничими заявами представника Росії, українська сторона наполягає на тому, що тиск на Москву має бути посилений вже зараз.

Це ляпас Росії всім, хто виступає за мир. Не лише Україні, а й Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим. Ми вимагаємо реакцій на зухвалі заяви Росії, які ставлять під загрозу мирний процес,

– зазначив Андрій Сибіга.

Глава міністерства додав, що росіяни не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови. Тож вплив на ворога маже мати "мова санкцій" і посилення підтримки України з боку партнерів.

Нагадаємо, представник Росії також заявив, що Кремль все ж готовий піти на діалог про припинення вогню, але за умови зупинки постачання західного озброєння та припинення мобілізації в Україні.