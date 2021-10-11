Это предварительное решение, чтобы он не сбежал, – в Bihus.Info о деле Медведчука

Пророссийский нардеп Виктор Медведчук получил подозрение, связанное с угольной промышленностью. Еще в 2014 году он начал вести переговоры с российскими чиновниками и с украинским президентом.

Они обсуждали то, чтобы организовать поставки на государственные теплоэлектростанции угля со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире 24 канала рассказала журналистка Bihus.Info Алиса Юрченко.

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Юрченко: Это не окончательный вердикт суда

Она объяснила, что ограничение свободы на этапе подозрения и финальный приговор – это немного разные вещи. До финального приговора по делам, где нардепу объявили подозрение, еще годы, видимо, должны пройти, чтобы суд определился с тем, что он решает.

Это точно не окончательный вердикт суда. Это просто предварительное решение, связанное с тем, чтобы он не сбежал на момент, пока продолжается дальнейшее следствие,

– отметила журналистка.

Она отметила, что один из выпусков был посвящен так называемым "пленкам Медведчука". Те материалы, которые озвучили на днях во время объявления ему очередного подозрения, это в том числе и материалы, которые звучали в сюжете Bihus.Info.

Дело Медведчука: главное

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залог в размере миллиарда гривен.

Сейчас пророссийский нардеп находится под круглосуточным домашним арестом, который продлится до 31 октября включительно.

Напомним, что Медведчука подозревают в трех эпизодах, связанных с государственной изменой и сотрудничеством с государством-агрессором.

В конце мая журналисты опубликовали третью часть расследования о так называемых "пленках Медведчука". Там говорилось о закупке угля у оккупантов на Востоке Украины.

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