Это просто противно, – премьер Литвы про "терпи, моя красавица" от Путина

11 февраля 2022 , 10:19
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Источник:

"Радио Свобода"

Премьер-министр Литвы жестко отреагировала на слова Владимира Путина "терпи, моя красавица". Ингрида Шимоните название фразу главы Кремля "просто отвратительной".

Это высказывание российский президент применил в контексте выполнения минских договоренностей по Киеву. Однако оправданий для таких слов Шимоните не увидела

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Жаль, что лидер страны использует такую ​​риторику, – Шимоните

Я считаю, что это просто противно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую ​​риторику по отношению к другой стране.
– сказала Шимоните.

Отметим, что скандальную фразу "терпи, моя красавица" Путин сказал 7 февраля во время встречи с президентом Франции. Глава Кремля убеждал, что президенту Зеленскому не нравится ни один пункт минских соглашений – по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо выполнять,
– сказал Путин.

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Как отреагировали на скандальные слова Путина в мире:

  • На фразу Путина отреагировал президент Украины. Зеленский отметил, что это был перебор.
  • В США отметили, что слова главы Кремля – недопустимы. Представительница Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что любые шутки об изнасиловании вызывают возмущение.
  • Сам Путин объяснил, что его слова "не следует воспринимать лично", они, мол, касались исключительно минских соглашений.
  • Рупор Кремля пошел еще дальше, Дмитрий Песков убеждает, что это просто фраза из фольклора.

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Автор: Ірина Пундор