Это просто противно, – премьер Литвы про "терпи, моя красавица" от Путина
Источник:"Радио Свобода"
Премьер-министр Литвы жестко отреагировала на слова Владимира Путина "терпи, моя красавица". Ингрида Шимоните название фразу главы Кремля "просто отвратительной".
Это высказывание российский президент применил в контексте выполнения минских договоренностей по Киеву. Однако оправданий для таких слов Шимоните не увидела
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Жаль, что лидер страны использует такую риторику, – Шимоните
Я считаю, что это просто противно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую риторику по отношению к другой стране.
– сказала Шимоните.
Отметим, что скандальную фразу "терпи, моя красавица" Путин сказал 7 февраля во время встречи с президентом Франции. Глава Кремля убеждал, что президенту Зеленскому не нравится ни один пункт минских соглашений – по урегулированию ситуации на Донбассе.
Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо выполнять,
– сказал Путин.
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Как отреагировали на скандальные слова Путина в мире:
- На фразу Путина отреагировал президент Украины. Зеленский отметил, что это был перебор.
- В США отметили, что слова главы Кремля – недопустимы. Представительница Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что любые шутки об изнасиловании вызывают возмущение.
- Сам Путин объяснил, что его слова "не следует воспринимать лично", они, мол, касались исключительно минских соглашений.
- Рупор Кремля пошел еще дальше, Дмитрий Песков убеждает, что это просто фраза из фольклора.
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