Это провокация, – ГНСУ о разрешении украинцам собирать ягоды на территории Беларуси

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко сказал, что позволяет украинцам с приграничных территорий собирать грибы и ягоды в Беларуси. Такое решение было принято в одностороннем порядке.

Об этом на брифинге сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Александр Демченко, передает 24 канал.

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"Несколько дней назад пограничный комитет республики Беларусь сообщил о разрешении украинцам из отдельных районов Ровенской области посещать леса в ландшафтном заповеднике Ольманские болота. Представительного аппарата не проводили", – сказал Демченко.

Нет пропусков

Спикер ГНСУ подчеркнул, что поскольку Беларусь поддерживает российскую агрессию, то безопасность украинцев из приграничья под большим вопросом. Демченко обратился к ним и призвал сознательно и взвешенно относиться к таким заявлениям Беларуси.

Временные места пропуска граждан в этом регионе не будут функционировать и пропуск украинцев в направлении Беларуси не будет осуществляться. В то же время, органы власти Ровенщины уже отметили, что по решению Совета обороны области для сбора дикоросов определили четкие зоны, о которых знают местные жители,

– объяснил Демченко.

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Нельзя собирать дикоросы в шести общинах

Глава Ровенской военной государственной администрации Виталий Коваль также призвал не вестись на провокации. Он подчеркнул, что жители ровенского Полесья, собирающие ягоды, не должны пересекать границу с Беларусью, поскольку с украинской стороны она закрыта.

Отнеситесь к этому сознательно и ответственно. Собираем ягоды в наших родных полесских лесах!

– заявил Коваль.

Он добавил, что Совет обороны области разрешил посещать лес для сбора дикоросов в Ровенской области. Однако нельзя этого делать в северных частях шести теробщин:

Локницкой;

Заречненский;

Высоцкий;

Миляцкий;

Старосельской;

Березовской.

Ситуация на границе с Беларусью

По информации ГНСУ, существенных изменений пока нет. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению границы с Украиной. Это ориентировочно 7 батальонов, а также отдельные подразделения министерства внутренних дел.

В приграничных районах Беларуси проводятся мероприятия по инженерному обустройству и фиксируется применение средств радиоэлектронной борьбы.

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