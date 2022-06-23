Про це на брифінгу сказав речник Державної прикордонної служби України Олександр Демченко, передає 24 канал.

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"Кілька днів тому прикордонний комітет республіки Білорусь повідомив про дозвіл українцям з окремих районів Рівненської області відвідувати ліси в ландшафтному заповіднику Ольманські болота. Наголошую, що це рішення Білорусь ухвалила в односторонньому порядку й це, фактично, провокація, бо домовленостей та інформування по лінії прикордонно-представницького апарату не проводили", – сказав Демченко.

Немає пропусків

Речник ДПСУ наголосив, що оскільки Білорусь підтримує російську агресію, то безпека українців з прикордоння під великим питанням. Демченко звернувся до них і закликав свідомо та виважено ставитися до таких заяв Білорусі.

Тимчасові місця пропуску громадян у цьому регіоні не функціонуватимуть і пропуск українці у напрямку до Білорусі не здійснюватиметься. Водночас органи влади Рівненщини вже зазначили, що за рішенням Ради оборони області для збору дикоросів визначили чіткі зони, про які знають місцеві жителі,

– пояснив Демченко.

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Не можна збирати дикороси у шести громадах

Очільник Рівненської військової державної адміністрації Віталій Коваль також закликав не вестись на провокації. Він наголосив, що жителі рівненського Полісся, які збирають ягоди, не мають перетинати кордон з Білоруссю, оскільки з українського боку він закритий.

Поставтеся до цього свідомо і відповідально. Збираємо ягоди в наших рідних поліських лісах!,

– заявив Коваль.

Він додав, що Рада оборони області дозволила відвідувати ліс для збору дикоросів на Рівненщині. Проте не можна цього робити у північних частинах шести тергромад:

Локницькій;

Зарічненській;

Висоцькій;

Миляцькій;

Старосільській;

Березівській.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

За інформацією ДПСУ, суттєвих змін наразі немає. Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення кордону з Україною. Це орієнтовно 7 батальйонів, а також окремі підрозділи міністерства внутрішніх справ.

У прикордонних районах Білорусі проводять заходи з інженерного облаштування і фіксується застосування засобів радіоелектронної боротьби.

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