Это Рождество задает правильное настроение, – Зеленский поздравил украинцев и вспомнил о потерях России
Источник:Владимир Зеленский
Президент днем 25 декабря поздравил с Рождеством Христовым. Какими словами Зеленский обратился к украинцам в этот праздник – читайте на 24 Канале.
Украинцы уже получили рождественские подарочки от ВСУ – 24 декабря были сбиты два российских самолета Су. Зеленский не обошел это вниманием в своем поздравлении.
Читайте также Когда Россия понесла наибольшие потери в войне и кто чаще всего "едет в один конец": расследование
Что написал президент
Рождественский вечер во время войны. Наши воины сбили не только почти 30 "Шахедов" и несколько ракет, но еще две российские "сушки". Всего за неделю у террористов минус 5 самолетов,
– подчеркнул Зеленский.
По его убеждению, 2024-й станет годом возможностей.
"Это Рождество задает правильное настроение на весь следующий год – настроение наших возможностей. Возможностей в переговорах с партнерами. Возможностей по укреплению нашего воздушного щита. Возможностей в защите нашего дома от российских террористов. Чем сильнее будет наша ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле", – высказался лидер государства.
Зеленский о защитниках и защитницах
Президент пожелал, чтобы светлое время Рождества сделало более светлым весь следующий год. И, конечно, поблагодарил Силы обороны, медиков и волонтеров.
Спасибо всем нашим воинам за меткость и силу! Спасибо каждому и каждой, кто и в Рождество, и в будни заботится о защите нашего государства, кто выдерживает вражеские атаки и показывает несгибаемость, где бы он ни был: на востоке и юге или на границах нашей страны, кто в бою и на позициях, кто спасает и лечит людей. Все наши экстренные службы. Каждому, кто помогает. Спасибо всем вам!
– написал он.
Высшее военное руководство поздравило с Рождеством
- 24 декабря, в Сочельник, Силы обороны поздравило военное командование. Валерий Залужный сказал, что ВСУ сражаются за то, чтобы мир не поглотил мрак, Сергей Шаптала заметил, что враг забрал у нас радость, но не может забрать любовь и веру в справедливость, а Александр Сырский пожелал, чтобы Рождество стало источником силы и мудрости. Также все призвали вспомнить тех воинов, которые уже не сядут за праздничный стол.
- Кирилл Буданов в рождественском поздравлении выразил уверенность, что россиянам не удастся реализовать свои преступные намерения в 2024 году.
- А горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" записала трогательное видеопоздравление. В нем защитник садится за святой ужин прямо в степи. Так авторы видео хотели напомнить о цене Рождества и необходимости помогать фронтовикам.