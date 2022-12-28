Это самозванцы, которые служат КГБ, – Давыдюк сказал, почему так долго идет борьба с УПЦ МП

Борьба с УПЦ ЧП продолжается и набирает все новые обороты. Пророссийская организация, функционировавшая в Украине на протяжении долгих лет, в конце концов должна быть искоренена из нашего государства.

СБУ сегодня ведет себя как украинская служба безопасности, которая не боится и двигается вперед. Кроме того, есть политическая воля. Об этом 24 канала сказал политолог Николай Давидюк.

Достойно внимания Действия СБУ по УПЦ МП помогают избавляться от коллаборантов и увеличивать обменный фонд, – эксперт

Церковь путинистов, поддерживающих проливание крови

Безусловно, раньше запрос у населения тоже не был. Правда, не такой высокий, как сейчас. "Сегодня нет аргумента против. Эта русская церковь была основой для коллаборантов, встречала российские войска, радовалась их приходу, помогала им с продовольствием, поселением. Сегодня она раскрыла свои карты", – утверждает политолог.

Мы являемся свидетелями того, как Украина наконец завершит 300-летнюю борьбу за возвращение своей церкви. "Надо будет еще разобраться, кто кому старше церковь, и кто кому должен рассказывать, что делать", – говорит Давидюк. Дело в том, что христианство пришло на нашу территорию сотней лет раньше. Более того, если забрать из русской православной церкви украинские храмы, отмечает Давидюк, там останутся одни мечети.

Русская православная церковь – это церковь самозванцев и мифотворцев, которые сейчас пытаются служить КГБ, защищать войну, поддерживать проливание крови и вести деструктивную деятельность в Украине, настраивая население против своего государства и армии.

– подчеркивает политолог.

Мол, это братоубийственная война и украинские солдаты неправильно и не тех убивают. В свое время патриарх Филарет сказал, что страна и армия, защищающие свой дом и свое государство от нападения агрессора, ведут святую войну, поэтому ничего в грех им не засчитывается. И это действительно очень важные слова, уверен Давидюк, об этом написано в "Святом Писании".

То, что делает русская церковь, это кремлевские месседж-боксы, это путинисты, пытающиеся выигрывать для себя политические и финансовые бонусы. Давайте честно, еще при Викторе Ющенко при курсе 5 Киево-Печерская лавра давала 5 миллионов гривен в день. Эти деньги отправлялись прямо на Москву. Кешем поездом,

– подчеркивает Николай Давидюк.

Максимум, который Ющенко смог выбить, это, чтобы эти деньги оставались в Украине. Но он не достиг того, чтобы Лавра была украинской. Оттуда не вычистили офицеров в погонах, которые там занимались далеко не христианскими вещами, и не запустили туда настоящих священников.

Паша "Мерседес" – обычный беспредел

Давидюк напомнил, что наместник Киево-Печерской лавры Паша Мерседес был депутатом Киевсовета от Партии регионов. Тогда голосовали коррупционные решения партии Януковича и команды Черновецкого. "Безбожно воровали землю, продавали, зарабатывали сотни миллионов долларов и непонятно в каком направлении эти деньги отправляли", – подчеркнул политолог.

Среди прочего – похищение священника, который должен стать преемником предыдущего митрополита, а также пребывание российских омоновцев в Лавре во время "Революции достоинства", что ожидали возможности атаки. Для них это был город в городе, акцентирует политолог, где они могли хранить свои войска. Очевидно, что ничего святого там не было.

"Понятно, что это нужно искоренять. На это есть политическая воля, а главное – исторический момент. Нужно вычистить нашу религию, наше государство, наши кадры – вычистить все. Сделать так, чтобы дальше мы могли двигаться – не оглядываясь на Россию", – подытожил политолог Николай Давидюк.

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