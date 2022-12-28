СБУ сьогодні поводиться як українська служба безпеки, яка не боїться і рухається вперед. Крім цього, є політична воля. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

Варте уваги Дії СБУ щодо УПЦ МП допомагають позбавлятись колаборантів і збільшувати обмінний фонд, – експерт

Церква путіністів, які підтримують проливання крові

Безумовно, раніше запит у населення також був. Щоправда, не такий високий, як зараз. "Сьогодні немає аргументу проти. Ця російська церква була основою для колаборантів, зустрічала російські війська, раділа їхньому приходу, допомагала їм з харчами, поселенням. Сьогодні вона розкрила свої карти", – стверджує політолог.

Ми є свідками того, як Україна нарешті завершить 300-річну боротьбу за повернення своєї церкви. "Треба буде ще розібратися, хто кому старша церква, і хто кому має розповідати, що робити", – каже Давидюк. Річ у тім, що християнство прийшло на нашу територію на сотню років раніше. Ба більше, якщо забрати з російської православної церкви українські храми, зазначає Давидюк, там залишаться одні мечеті.

Російська православна церква – це церква самозванців і міфотворців, які зараз намагаються служити КДБ, захищати війну, підтримувати проливання крові й вести деструктивну діяльність в Україні, налаштовуючи населення проти своєї держави та армії,

– наголошує політолог.

Мовляв, це братовбивча війна й українські солдати неправильно і не тих вбивають. Свого часу патріарх Філарет сказав, що країна та армія, які захищають свій дім і свою державу від нападу агресора, веде святу війну, тому нічого у гріх їм не зараховується. "І це насправді дуже важливі слова, впевнений Давидюк, про це написано у "Святому письмі".

Те, що робить російська церква, це кремлівські меседж-бокси, це путіністи, які намагаються вигравати для себе політичні та фінансові бонуси. Давайте чесно, ще за часів Віктора Ющенка при курсі 5 Києво-Печерська лавра давала 5 мільйонів гривень на день. Ці гроші відправлялися прямо на Москву. Кешем потягом,

– підкреслює Микола Давидюк.

Максимум, який Ющенко зміг вибити, це щоб ці гроші залишалися в Україні. Але він не досяг того, щоб Лавра була українською. Звідти не вичистили офіцерів у погонах, які займалися там далеко не християнськими речами, і не запустили туди справжніх священників.

Паша "Мерседес" – звичайний свавільник

Давидюк нагадав, що намісник Києво-Печерської лаври Паша "Мерседес" був депутатом Київради від "Партії регіонів". Тоді голосували корупційні рішення партії Януковича і команди Черновецького. "Безбожно крали землю, продавали, заробляли сотні мільйонів доларів і незрозуміло в якому напрямку ці гроші відправляли", – наголосив політолог.

Серед іншого – викрадення священника, який мав стати наступником попереднього митрополита, а також перебування російських омонівців у Лаврі під час "Революції гідності", котрі чекали можливості для атаки. Для них це було місто в місті, акцентує політолог, де вони могли зберігати свої війська. Очевидно, що нічого святого там не було

"Зрозуміло, що це треба викорінювати. На це є політична воля, а головне – історичний момент. Потрібно вичистити нашу релігію, нашу державу, наші кадри – вичистити усе. Зробити так, щоб далі ми могли рухатися – не озираючись на Росію", – підсумував політолог Микола Давидюк.

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