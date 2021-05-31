Это очень серьезно, – реакция Европы на прослушивание США и Данией Ангелы Меркель

Журналисты выяснили, что спецслужбы Дании якобы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США прослушивать переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и других немецких чиновников. В Европе возмущены таким инцидентом.

Спецслужбы якобы "слушали" президента и бывшего главу МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и кандидата от социал-демократической партии Германии Пеера Штайнбрюка.

Важно Дания помогала США шпионить за Меркель и другими политиками ЕС, – СМИ

Для прослушивания оборудовали спецстанцию

По информации журналистов, для прослушивания Дания предоставила АНБ специальную станцию возле Копенгагена. Спецслужбы США якобы подключались к кабелям интернет-провайдеров.

Кроме немецких чиновников, АНБ вела слежку через эту станцию ​​по датским МИД и Минфину. Однако в расследовании говорится, что правительство Дании, вероятнее всего, об этом знало с 2015 года.

Реакция Европы

Швеция и Норвегия

Шведское и норвежское правительства требуют от Дании объяснений касательно информации о сотрудничестве с АНБ. Министр обороны Швеции Петера Хультквиста просит полной информации по вопросам, касающимся шведских граждан, компаний и интересов.

Глава Минобороны Дании Трине Брамса подчеркнула, что вопросы разведки обсуждаются в профильном комитете парламента, а систематическое прослушивание телефонных разговоров с ближайшими союзниками недопустимо.

Франция

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что слежка за европейскими чиновниками со стороны американских служб при поддержке Дании – серьезный инцидент.

Это очень серьезно. Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой,

– подчеркнул Бон.